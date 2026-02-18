B1 Inregistrari!
Iulia Petcu
18 feb. 2026, 23:58
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026 Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Gripas Yuri/ABAC
Cuprins
  1. Ce așteptări au organizatorii 
  2. Cum au reacționat fanii la prețul biletelor
  3. Ce miză financiară are acest Mondial extins

Cupa Mondială din 2026 se anunță un eveniment fără precedent, atât prin amploarea competiției, cât și prin interesul uriaș al publicului la nivel global. Deși procesul de vânzare a biletelor nu s-a încheiat, FIFA susține că toate meciurile se vor juca cu tribunele pline, în ciuda controverselor legate de prețuri.

Ce așteptări au organizatorii 

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis că organizatorii nu au emoții privind prezența spectatorilor la cele 104 partide programate la turneul final, transmite AFP. Oficialul a afirmat clar: „Cererea există, fiecare meci se va juca în condiţii de sold-out”, subliniind interesul constant înaintea debutului competiției, programat pentru 11 iunie.

Infantino a explicat că amploarea cererii a depășit orice așteptări, inclusiv pentru forul mondial. Potrivit acestuia, „508 milioane de cereri (de bilete) în patru săptămâni pentru aproximativ şapte milioane de bilete disponibile” au fost înregistrate din peste 200 de țări, o situație rar întâlnită.

„Nu am mai văzut aşa ceva, este incredibil”, a declarat șeful FIFA, potrivit News.ro. Acesta a menționat că instituția a păstrat bilete pentru vânzarea din ultimul moment, programată din aprilie până la finalul turneului.

Cum au reacționat fanii la prețul biletelor

Un alt subiect sensibil rămâne nivelul prețurilor, criticate de asociațiile de suporteri, mai ales în contextul revânzărilor online. Gianni Infantino a comparat amploarea Cupei Mondiale cu un reper din sportul american, explicând: „Este ca şi cum într-o lună aţi avea 104 ediţii ale Super Bowl”, ceea ce influențează inevitabil costurile biletelor.

El a detaliat și mecanismul de stabilire a tarifelor, precizând: „Preţul biletelor a fost stabilit, dar, în special în Statele Unite, există ceva numit tarifare dinamică, ceea ce înseamnă că preţurile cresc sau scad” în funcție de cerere și importanța meciului. Oficialul FIFA a amintit și de piața secundară, unde „puteţi revinde biletele pe platformele oficiale”, situație care duce, inevitabil, la valori și mai ridicate.

Ce miză financiară are acest Mondial extins

Pentru ediția din 2026, cu 48 de echipe participante și meciuri găzduite în Statele Unite, Canada și Mexic, FIFA estimează venituri record. Gianni Infantino a avansat o sumă de „11 miliarde de dolari, poate puţin mai mult”, subliniind însă că „fiecare dolar este reinvestit în fotbalul din cele 211 ţări” afiliate federației internaționale.

