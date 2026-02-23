B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
23 feb. 2026, 20:09
FIFA schimbă regulile jocului de fotbal. Oficialii speră să reducă tragerile de timp
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Noile reguli propuse de FIFA
  2. Se propune unificarea regulilor
  3. Cum vrea FIFA să rezolve problemele

FIFA propune modificarea unor reguli ale jocului de fotbal pentru a determina mai puține întreruperi și trageri de timp. Sunt vizați fotbaliștii care se accidentează și au nevoie de intervenția medicilor.

Noile reguli propuse de FIFA

Jucătorii care primesc îngrijiri medicale, după o accidentare ar putea fi obligaţi să rămână pe marginea terenului timp de un minut. Este o nouă propunere a FIFA prin care s-ar putea reduce întreruperile de ritm şi pierderea de timp pe parcursul jocului, informează BBC. Această măsură urmează să fie adoptată la finalul săptămânii, de adunarea generală anuală a International Football Association Board (IFAB).

În prezent, nu există o prevedere regulamentară cu privire la durata la care jucătorii accidentaţi trebuie să rămână pe marginea terenului. Ligile naționale pot să stabilească propriile reguli în acest sens. De altfel, Premier League a adoptat, începând cu sezonul 2023-24, o regulă prin care jucătorul accidentat trebuie să rămână pe margine timp de 30 de secunde.

Forul mondial a testat propria regulă la Cupa Arabă, în decembrie, impunând jucătorilor să rămână în afara terenului timp de două minute. Fostul arbitru Pierluigi Collina este de părere că regula de două minute reduce pierderea de timp şi îmbunătăţește fluxul jocului. Aceasta reflectă și abordarea adoptată de Major League Soccer, care se aplică dacă un jucător rămâne pe teren mai mult de 15 secunde şi medicul intră pe teren.

Se propune unificarea regulilor

La o reuniune a IFAB din luna ianuarie, s-a convenit că ar trebui adăugată o perioadă fixă pentru jucătorii accidentați care rămân pe margine. În interiorul FIFA au existat dezacorduri cu privire la durata şi o puternică opoziţie faţă de cele două minute. În acest context, s-a propus o pauză de un minut, dar există îngrijorări cu privire la impactul negativ al noii reguli.

Manchester United a avut o reacție negativă, în sezonul trecut, când Matthijs de Ligt a fost nevoit să părăsească terenul cu o tăietură, iar adversarii de la Brentford au marcat dintr-un corner în timp ce fotbalistul era în afara terenului.

Astfel, există temeri că o absenţă de un minut ar creşte probabilitatea ca o echipă să primească un gol când rămâne cu 10 jucători. De altfel, chiar și o pauză de 30 de secunde este de natură să provoace frustrare în rândul suporterilor.

Pe de altă parte, oficialii din fotbal acceptă că jucătorii folosesc presupuse accidentări pentru a întrerupe jocul. Se consideră că prelungirea limitei de timp ar putea penaliza în mod nejustificat jucătorii care sunt cu adevărat accidentaţi.

Cum vrea FIFA să rezolve problemele

În cazul unor accidentări care necesită întreruperi ale jocului, FIFA propune ca în situațiile în care adversarul primeşte un cartonaş galben sau roşu, jucătorul accidentat nu trebuie să rămână pe tuşă. Portarii sunt, de asemenea, scutiţi, în timp ce un executant de penalti ar putea rămâne pe teren.

Sunt șanse mici ca IFAB să adopte o rezoluţie pentru a aborda problema time-out-ului tactic. Acesta are loc atunci când un portar se aruncă la pământ pentru ca antrenorul să poată da noi instrucţiuni echipei. Comitetele consultative ale IFAB au discutat pe larg această problemă, dar, până în prezent, nu s-a ajuns la un acord cu privire la o soluţie.

După succesul regulii de opt secunde pentru portarii care ţin mingea, urmează să fie aprobate noi măsuri de numărătoare inversă. Un proces similar va fi adăugat la loviturile de poartă şi aruncările din lateral. Dacă se trage de timp, posesia va trece la adversari.

Forul mondial al fotbalului urmează ă adopte o limită de zece secunde jucătorilor înlocuiţi. Dacă aceştia nu părăsesc terenul, înlocuitorul nu va avea voie să intre. Echipa va trebui să joace cu 10 jucători până la următoarea întrerupere, care trebuie să aibă loc după cel puţin 60 de secunde.

Se aşteaptă ca IFAB să aprobe revizuirea de către arbitrul asistent video a cartonaşelor galbene acordate în mod eronat şi, ca opţiune, a loviturilor de colţ.

