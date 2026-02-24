B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie: „Suntem în scandal”. Care e motivul

Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie: „Suntem în scandal”. Care e motivul

Traian Avarvarei
24 feb. 2026, 12:24
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie: „Suntem în scandal”. Care e motivul
Florin Prunea a divorțat. Sursa foto: Captură video - Desafio: Aventura / YouTube
Cuprins
  1. Florin Prunea: Suntem în scandal de un an
  2. Florin Prunea ar avea deja o altă relație

Fostul portar Florin Prunea a divorțat de partenera sa, Lidia, după 35 de ani de căsnicie. El ar avea deja o altă relație.

Florin Prunea: Suntem în scandal de un an

Florin Prunea a făcut dezvăluirea neașteptată chiar în cadrul emisiunii „Desafio: Aventura”, ediția filmată mai demult, dar difuzată luni seara.

„Suntem în șucăr (n.r. scandal) de un an de zile. Nu mă mai înțeleg cu ea. E scandalul cât casa. Ea este o femeie rănită și o femeie rănită este în stare să facă orice”, le-a spus Prunea colegilor din tribul Norocoșilor.

Prunea a lăsat să se înțeleagă că nu mai exista cale de întoarcere.

Florin și Lidia au devenit un cuplu în 1988, când el activa la Dinamo, și s-au căsătorit în 1991, scrie CanCan. Ei au părut mereu o pereche solidă, așa că vestea despărțirii a căzut ca un trăsnet.

Florin Prunea ar avea deja o altă relație

Imagini făcute publice la sfârșitul anului trecut indicau că Florin Prunea se iubea deja cu o altă femeie, chiar dacă nu anunțase oficial divorțul.

Noua parteneră a lui Florin Prunea, care a postat pe Facebook pe 9 iulie 2025 că este într-o relație cu fostul portar, este Lăcrămioara Ursu, un om politic din Iași care s-ar fi angajat în administrație cu o diplomă falsă de facultate cumpărată din Republica Moldova, după cum afirmă jurnaliștii de la Ziarul de Iași citați de Libertatea.

După ce a făcut publică relația cu Florin Prunea, Lăcrămioara Ursu a început să posteze fotografii alături de fostul portar și declarații de dragoste între ei.

Tags:
Citește și...
FIFA schimbă regulile jocului de fotbal. Oficialii speră să reducă tragerile de timp
Sport
FIFA schimbă regulile jocului de fotbal. Oficialii speră să reducă tragerile de timp
Mircea Lucescu va conduce România în play-off-ul pentru Mondial
Sport
Mircea Lucescu va conduce România în play-off-ul pentru Mondial
Renunță Mircea Lucescu la Națională? Medicii din Belgia i-au dat vești proaste. Cine ar putea să-l înlocuiască la barajul cu Turcia
Sport
Renunță Mircea Lucescu la Națională? Medicii din Belgia i-au dat vești proaste. Cine ar putea să-l înlocuiască la barajul cu Turcia
Moment crucial în Six Nations! Derby-ul de la Londra cerne pretendentele la titlu!
Sport
Moment crucial în Six Nations! Derby-ul de la Londra cerne pretendentele la titlu!
Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB – Steaua: „Noroc cu Recorder, acum știm foarte bine cum s-a făcut justiția în România”
Sport
Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB – Steaua: „Noroc cu Recorder, acum știm foarte bine cum s-a făcut justiția în România”
Fost fotbalist, condamnat de Tribunalul Bihor la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc (FOTO)
Sport
Fost fotbalist, condamnat de Tribunalul Bihor la închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc (FOTO)
Debut olimpic de excepție pentru Julia Sauter la Milano – Cortina. Ce poziție poate obține România în clasamentul final (VIDEO)
Sport
Debut olimpic de excepție pentru Julia Sauter la Milano – Cortina. Ce poziție poate obține România în clasamentul final (VIDEO)
Scandal în fotbal: Gigi Becali îl critică pe Radu Miruță. Ce spune despre schimbarea legii Sportului
Sport
Scandal în fotbal: Gigi Becali îl critică pe Radu Miruță. Ce spune despre schimbarea legii Sportului
Mircea Lucescu este aproape „OUT” de la naționala României. FRF decide schimbarea selecționerului
Sport
Mircea Lucescu este aproape „OUT” de la naționala României. FRF decide schimbarea selecționerului
Un câine a intrat într-o cursă de schi la JO 2026 și a ieșit pe locul 1 în inimile sportivelor și privitorilor (VIDEO)
Sport
Un câine a intrat într-o cursă de schi la JO 2026 și a ieșit pe locul 1 în inimile sportivelor și privitorilor (VIDEO)
Ultima oră
12:50 - Orașul din România care oferă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de oameni. Cum te poți înscrie
12:49 - Cum usuci rufele iarna fără miros de mucegai? Cele mai bune locuri din casă și trucuri eficiente
12:42 - Imagini impresionante de pe șantierul tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „Va deveni parte dintr-un coridor esențial pentru vestul țării” (VIDEO)
12:29 - Război deschis între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica primarului general după ce edilul Sectorului 4 l-a acuzat că și-a făcut un grup infracțional în Primărie
12:24 - Călin Georgescu trage un semnal de alarmă: „Eu am un mesaj astăzi”. Ce a transmis suveranistul
12:09 - SUA introduc tarife vamale globale de 15%. Măsura intră în vigoare în contextul disputelor comerciale internaționale
12:05 - Cum să îți optimizezi costurile medicale cu ajutorul unei asigurări medicale private
11:52 - SONDAJ: Românii nu cred într-un acord de pace între Rusia și Ucraina. Ce spun românii despre o nouă invazie a Rusiei (GRAFICE)
11:46 - Câte picioare are un iepure? Profesorul din Câmpina, surprins de răspunsul unui elev cu media 9,50: „Trebuie să ne mai mire ceva?”
11:32 - Adolescent de 17 ani, lovit de un autobuz în Cluj-Napoca. Era pe trotinetă și a traversat pe roșu