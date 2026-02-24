Fostul portar Florin Prunea a divorțat de partenera sa, Lidia, după 35 de ani de căsnicie. El ar avea deja o altă relație.

Florin Prunea: Suntem în scandal de un an

Florin Prunea a făcut dezvăluirea neașteptată chiar în cadrul emisiunii „Desafio: Aventura”, ediția filmată mai demult, dar difuzată luni seara.

„Suntem în șucăr (n.r. scandal) de un an de zile. Nu mă mai înțeleg cu ea. E scandalul cât casa. Ea este o femeie rănită și o femeie rănită este în stare să facă orice”, le-a spus Prunea colegilor din tribul Norocoșilor.

Prunea a lăsat să se înțeleagă că nu mai exista cale de întoarcere.

Florin și Lidia au devenit un cuplu în 1988, când el activa la Dinamo, și s-au căsătorit în 1991, scrie Ei au părut mereu o pereche solidă, așa că vestea despărțirii a căzut ca un trăsnet.

Florin Prunea ar avea deja o altă relație

Imagini făcute publice la sfârșitul anului trecut indicau că Florin Prunea se iubea deja cu o altă femeie, chiar dacă nu anunțase oficial divorțul.

Noua parteneră a lui Florin Prunea, care a postat pe Facebook pe 9 iulie 2025 că este într-o relație cu fostul portar, este Lăcrămioara Ursu, un om politic din Iași care s-ar fi angajat în administrație cu o diplomă falsă de facultate cumpărată din Republica Moldova, după cum afirmă jurnaliștii de la Ziarul de Iași citați de

După ce a făcut publică relația cu Florin Prunea, Lăcrămioara Ursu a început să posteze fotografii alături de fostul portar și declarații de dragoste între ei.