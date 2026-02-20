Marius Siminic, fost fotbalist la FC Bihor și Diósgyőr, a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc și deținere de substanțe interzise pentru consum propriu.

Marius Siminic, prins cu un investigator sub acoperire

Marius Siminic a fost prins de DIICOT Oradea cu ajutorul unui investigator sub acoperire, căruia i-ar fi livrat droguri atât direct, cât și printr-un „om de încredere”, Andrei Nicu Drăgușanu. Acesta din urmă a primit 2 ani de închisoare.

Ambii au recunoscut acuzațiile și au cerut judecarea în procedură simplificată, care permite reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime, se arată în hotărârea instanței.

Prima tranzacție dintre Siminic și investigatorul sub acoperire datează din 25 iulie 2024, când Siminic i-ar fi livrat „clientului” 2 grame de 3-CMC, cunoscut sub denumirea de „cristal”, pentru 300 de lei. Livrările au continuat constant, timp de mai multe luni.

Investigația s-a încheiat în 24 martie 2025, când la perchezițiile în locuinţa lui Siminic au fost găsite mai multe pliculețe cu substanță psihoactivă, urme de droguri de mare risc și un cântar cu reziduuri, informează

Condamnarea a fost dispusă de Tribunalul Bihor și nu este definitivă, putând fi atacată la Curtea de Apel Oradea.

Marius Siminic a mai avut probleme cu legea

Marius Siminic a mai fost judecat în alte procese pentru înșelăciune. De exemplu, a fost acuzat că atunci când era angajat la Mobexpert ar fi încasat, alături de alte patru persoane, avansuri de la clienți pentru diverse comenzi, fără a emite bonuri fiscale și fără a preda banii în casierie. Prejudiciul a depășit 500.000 de lei. Judecătoria Oradea a spus că faptele s-au prescris, dar i-a obligat pe inculpați să achite prejudiciul. Ei au atacat decizia, iar procesul se judecă acum la Curtea de Apel Oradea.

Tot prin prescripție, Siminic a scăpat și de un alt dosar similar, fiind de asemenea obligat să achite prejudiciul.

Iar Andrei Nicu Drăgușanu, mai are o condamnare definitivă pronunțată în 2023, în Ungaria, la 7 ani de închisoare pentru trafic de migranți.