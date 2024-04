Fotbaliștii lui Fenerbahce au ieșit de pe teren după doar 50 de secunde din derby-ul cu Galatasaray. Momente uluitoare în Supercupa Turciei (FOTO, VIDEO)

Fenerbahce își continuă protestul în fotbalul din Turcia și a ieșit de pe teren după după doar 50 de secunde din meciul de Supercupă cu Galatasaray. Fener începuse oricum jocul cu echipa de nivel U19.

După aproximativ 50 de secunde de joc, Mauro Icardi a reușit să deschidă scorul pentru Galatasaray în duelul din Supercupa Turciei, dar jucătorii lui Fenerbahce au ieșit de pe teren.

A fost un nou gest de protest în conflictul dintre Fenerbahce și Federația de Fotbal din Turcia.

Problemele au început pe 17 martie, când fotbaliștii lui Fener chiar pe teren, când sărbătoreau o victorie cu 3-2.

După incidentul din martie, clubul din Istanbul a convocat o adunare extraordinară a membrilor și a discutat inclusiv despre posibilitatea de a se retrage din campionat și de a se muta în altă țară, dar decizia a fost amânată pentru la vară, potrivit .

