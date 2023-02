Fotbalistul Christian Atsu, găsit mort printre ruinele casei prăbușite la cutremurul din Turcia

Trupul neînsuflețit al jucătorului de fotbal Christian Atsu a fost găsit printre dărâmăturile clădirii în care locuia, prăbușită în urma de pe 6 februarie. Se pare că inițial, sportivul originar din Ghana ar fost identificat greșit ca fiind internat într-un spital săptămâna trecută.

Potrivit presei din Turcia, Murat Uzunmehmet, managerul lui Atsu, a publicat un mesaj în care anunța că acesta a murit:

„Christian Atsu a fost găsit sub dărâmături. Din păcate, și-a pierdut viața”.

De asemenea, Federația de Fotbal din Turcia a publicat un mesaj după decesul fotbalistului:

„Cu profundă tristețe am aflat de decesul lui. Condoleanțe familiei, prietenilor și comunității din Hatayspor”.

Christian Atsu a ajuns la Hatayspor în septembrie 2022 și a jucat 4 meciuri în acest sezon, marcând un gol. De-a lungul carierei a mai jucat la Porto, Chelsea, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga, Newcastle și Al Raed. Are 10 goluri în 60 de selecții pentru naționala Ghanei.

