Fotbalul românesc este în doliu. Naționala de la Guadalajara l-a pierdut pe Flavius Domide

Fotbalul românesc este în doliu. Naționala de la Guadalajara l-a pierdut pe Flavius Domide

Adrian Teampău
11 oct. 2025, 18:25
Flavius Domide Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Flavius Domide a murit la 79 de ani
  2. Fotbalul românesc este în doliu
  3. Statisticile lui Flavius Domide

Flavius Domide, unul dintre fotbaliștii care au participat, cu echipa națională, la Campionatul Mondial din Mexic, 1970, a murit la vârsta de 79 de ani. Considerat un lider al generației sale, a fost supranumit „Copilul teribil al fotbalului arădean”.

Flavius Domide a murit la 79 de ani

Fotbalul românesc este în doliu după ce a pierdut pe unul dintre foștii componenți ai echipei naționale de fotbal care a participat la Mondialul din Mexic, 1970. Flavius Domide, în vârstă de 79 de ani, a murit. Anunțul a fost făcut de conducerea clubului UTA Arad, la care a evoluat întreaga sa carieră.

„Tristețea cuprinde întreg Aradul în această zi de octombrie, după aflarea veștii că s-a stins din viață Flavius Domide. Fotbalist-simbol al UTA-ei în anii 1960-1970, cel supranumit «Copilul teribil al fotbalului arădean» și-a legat cariera de clubul roș-alb”, au transmis oficialii clubului arădean.

Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 și a devenit „pitic” al UTA-ei pe când avea 11 ani. A fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe, la acea vreme, care l-a promovat în sezonul 1965-1966. A devenit favorit al tribunei până în anul 1979. A fost atacant al echipei care a făcut istorie în anii ’70. UTA a eliminat Feyenoord Roterdam, campioana Olandei și deținătoarea Cupei Campionilor Europeni.

„E considerat liderul generației care a adus pe malurile Mureșului ultimele două titluri naționale, momentul Feyenoord sau primăvara europeană din 1972. A oferit mereu momente de magie pentru un public care l-a iubit. Și pe care l-a iubit, la rândul lui”, se mai arată în mesajul postat pe Facebook.

Fotbalul românesc este în doliu

Flavius Domide a fost un jucător important al echipei naționale de fotbal care s-a calificat la Cupa Mondială din Mexic, din 1970. Din păcate, în Mexic, în Grupa Leilor de la Guadalajara, Domide, la fel ca și Dobrin, un alt mare absent, nu a prins nici un minut de joc.

După retragerea de pe gazon, fotbalistul simbol al Aradului a preluat locul de pe banca tehnică. Mai întâi s-a ocupat de Centrul de Copii și Juniori al UTA-ei, după care a devenit secund și antrenor principal al primei echipe.

De numele lui se leagă revenirea UTA-ei pe prima scenă în anul 1993. Câțiva ani mai târziu, a acceptat poziția de președinte al clubului arădean, într-o perioadă dificilă pentru gruparea fotbalistică arădeană. În 2016, a primit titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Arad.

Statisticile lui Flavius Domide

Regretatul fotbalist arădea a disputat 342 de meciuri în prima divizie, în tricoul „Bătrânei Doamne”, UTA Arad, un record pentru acest club. Flavius Domide a marcat de 75 de ori.

Ca jucător al grupării din Arad, a obținut două titluri de campion al României, în 1969 și 1970. În 1972, UTA a terminat pe locul 2, campionatul fiind câștigat de FC Argeș, în premieră, cu Nicolae Dobrin în echipă.

Flavius Domide a marcat 6 goluri în cupele europene, în cele 16 partide pe care le-a disputat, cu UTA, în perioada 1969-1973. În 1972, s-a calificat în „sferturile” Cupei UEFA. UTA a trecut atunci de Austria Salzburg (4-1, 1-3), de Zaglebie Walbrzych (2-1, 1-1) și de Vitória de Setúbal (3-0, 1-1). A fost eliminată de Tottenham (0-2 și 1-1)

