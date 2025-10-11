Flavius Domide, unul dintre fotbaliștii care au participat, cu echipa națională, la , a murit la vârsta de 79 de ani. Considerat un lider al generației sale, a fost supranumit „Copilul teribil al fotbalului arădean”.

Flavius Domide a murit la 79 de ani

Fotbalul românesc este în doliu după ce a pierdut pe unul dintre foștii componenți ai echipei naționale de fotbal care a participat la Mondialul din Mexic, 1970. Flavius Domide, în vârstă de 79 de ani, a murit. Anunțul a fost făcut de conducerea clubului Arad, la care a evoluat întreaga sa carieră.

„Tristețea cuprinde întreg Aradul în această zi de octombrie, după aflarea veștii că s-a stins din viață Flavius Domide. Fotbalist-simbol al UTA-ei în anii 1960-1970, cel supranumit «Copilul teribil al fotbalului arădean» și-a legat cariera de clubul roș-alb”, au transmis oficialii clubului arădean.

Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 și a devenit „pitic” al UTA-ei pe când avea 11 ani. A fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe, la acea vreme, care l-a promovat în sezonul 1965-1966. A devenit favorit al tribunei până în anul 1979. A fost atacant al echipei care a făcut istorie în anii ’70. UTA a eliminat Feyenoord Roterdam, campioana Olandei și deținătoarea Cupei Campionilor Europeni.

„E considerat liderul generației care a adus pe malurile Mureșului ultimele două titluri naționale, momentul Feyenoord sau primăvara europeană din 1972. A oferit mereu momente de magie pentru un public care l-a iubit. Și pe care l-a iubit, la rândul lui”, se mai arată în mesajul postat pe Facebook.

Fotbalul românesc este în doliu

Flavius Domide a fost un jucător important al echipei naționale de fotbal care s-a calificat la Cupa Mondială din Mexic, din 1970. Din păcate, în Mexic, în Grupa Leilor de la Guadalajara, Domide, la fel ca și , un alt mare absent, nu a prins nici un minut de joc.

După retragerea de pe gazon, fotbalistul simbol al Aradului a preluat locul de pe banca tehnică. Mai întâi s-a ocupat de Centrul de Copii și Juniori al UTA-ei, după care a devenit secund și antrenor principal al primei echipe.

De numele lui se leagă revenirea UTA-ei pe prima scenă în anul 1993. Câțiva ani mai târziu, a acceptat poziția de președinte al clubului arădean, într-o perioadă dificilă pentru gruparea fotbalistică arădeană. În 2016, a primit titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Arad.

Statisticile lui Flavius Domide

Regretatul fotbalist arădea a disputat 342 de meciuri în prima divizie, în tricoul „Bătrânei Doamne”, UTA Arad, un record pentru acest club. Flavius Domide a marcat de 75 de ori.

Ca jucător al grupării din Arad, a obținut două titluri de campion al României, în 1969 și 1970. În 1972, UTA a terminat pe locul 2, campionatul fiind câștigat de FC Argeș, în premieră, cu Nicolae Dobrin în echipă.

Flavius Domide a marcat 6 goluri în cupele europene, în cele 16 partide pe care le-a disputat, cu UTA, în perioada 1969-1973. În 1972, s-a calificat în „sferturile” Cupei UEFA. UTA a trecut atunci de Austria Salzburg (4-1, 1-3), de Zaglebie Walbrzych (2-1, 1-1) și de Vitória de Setúbal (3-0, 1-1). A fost eliminată de Tottenham (0-2 și 1-1)