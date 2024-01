Gabriela Ruse excelează la Transylvania Open! S-a calificat în semifinale, după un meci grozav în fața Emilianei Arango

Gabriela Ruse s-a calificat în semifinale la Transylvania Open, după ce s-a confruntat cu Emiliana Arango, locul 118 WTA. Românca a câștigat detașat primul set, 6-1, a cedat 0-6 manșa a doua, dar mai apoi a prestat un meci bun în decisiv. În continuare, Gabi Ruse ar putea să o întâlnească pe Ana Bogdan.

