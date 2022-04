Garry Kasparov, reacție dură la poziția lui Novak Djokovic: „Rusia poate că joacă după clasament, dar ei ucid după naționalitate” / Fostul mare șahist, aluzie la naționalitatea sârbă a liderului ATP

Rusul Garry Kasparov, un fost mare jucător de șah care între timp s-a stabilit în SUA, a avut o reacție contondentă la declarațiile lui Novak Djokovic, liderul mondial din tenisul masculin, în condițiile în care sârbul contestase decizia organizatorilor de la Wimbledon la ediția din 2022 a turneului de Grand Slam de pe iarba britanică.

„Rusia poate că joacă după clasament, dar ei ucid după naționalitate. Sportivii ruși care nu condamnă războiul lui Putin și exterminarea din Ucraina le susțin prin tăcere. Iar un sârb care nu reușește să facă acest lucru este deosebit de nepotrivit, având în vedere istoria”, a scris fostul mare șahist pe Twitter.

Russia may play by ranking, but they kill by nationality. Russian athletes who do not condemn Putin’s war of extermination in Ukraine are supporting it with silence. And a Serb failing to do so is especially inappropriate, considering history.

— Garry Kasparov (@Kasparov63)