Gerard Pique se retrage din fotbal după 18 ani glorioși. Fundașul a scris istorie la FC Barcelona și a fost parte a celei mai prolifice generații din naționala Spaniei

Gerard Pique (35 de ani) și-a anunțat retragerea din fotbal și va juca ultimul său meci la profesioniști pe Camp Nou, sâmbătă, când echipa la care a scris istorie, FC Barcelona, o va înfrunta pe Almeria într-o partidă de La Liga, transmite .

Gerard Pique se retrage din fotbal

Într-un videoclip emoționant pe care l-a postat joi seară, fundașul central a anunțat că a decis să agațe ghetele în cui și să pună capăt unei cariere de succes. Pique, care își pierduse locul de titular la echipa de club și la prima reprezentativă a Spaniei, prinsese o poziție pe lista provizorie de 55 de oameni din care va fi ales lotul cu care „La Roja” va merge la Cupa Mondială din Qatar, ceea ce face retragerea sa și mai surprinzătoare.

Gerard Pique, care în trecut a evoluat și la Manchester United, se pregătește să încheie o carieră de 18 ani plini de glorie, în care a ridicat 35 de trofee și a jucat sub comanda unora dintre cei mai galonați tehnicieni din istoria fotbalului. De nouă ori campion al Angliei și al Spaniei, fundașul iberic a cucerit Champions League de patru ori.

Totodată, este câștigător al Cupei Mondiale și al Campionatului European, fiind parte a celei mai prolifice generații de fotbaliști spanioli – de altfel, el însuși a fost considerat unul dintre cei mai buni fundași centrali din generația sa la nivel global.

„Am spus mereu că după Barca nu va exista o altă echipă, și așa va fi. Sâmbata asta va avea locul ultimul meu meci pe Camp Nou”, a spus fotbalistul, care s-a despărțit de Shakira în luna iunie.

„Mulți oameni vorbesc despre mine de săptămâni, luni. Până acum nu am spus nimic, dar acum eu voi fi cel care vorbește despre ei. Am fost întotdeauna din Barcelona, m-am născut într-o familie foarte microbistă. De la o vârstă foarte fragedă nu am vrut să fiu jucător de fotbal, am vrut să fiu jucătorul Barcelonei”, a continuat Pique.

„În ultima vreme, m-am gândit mult la acel băiat, ce ar fi crezut micul Gerard dacă i s-ar fi spus că i se vor îndeplini toate visele, că va ajunge la prima echipă a Barcelonei, că va fi campion al Europei și al lumii. Că va juca alături de cei mai buni din istorie, că va fi unul dintre căpitani, că își va face prieteni pentru totdeauna”, a mai spus veteranul clubului „blaugrana”.