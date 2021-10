Germania – Romania, preliminarii CM 2022. Cine transmite meciul la TV şi ce părere are Victor Piţurcă despre Mirel Rădoi

România va înfrunta Germania, vineri, 8 octombrie, la Hamburg. Meciul contează pentru preliminariile Cupei Mondiale 2022, ce va avea loc în Qatar. Tricolorii joacă două partide foarte importante în luna octombrie, cu Germania (8 octombrie) și Armenia (11 octombrie).

Meciul Germania – România se va disputa vineri, de la ora 21:45, şi va fi transmis la TV LIVE VIDEO la Pro TV. Meciul cu Armenia se joacă în Ghencea 3 zile mai târziu, pe 11 octombrie, de la ora 21:45.

Cum ar juca Victor Piţurcă meciul Germania – Romania?

Victor Pițurcă nu e genul care să dea sfaturi antrenorilor de la națională. „Eu nu fac așa ceva prin presă. Dar dacă mă întrebați pe mine cum aș face cu aceste două meciuri, eu aș pregăti partida cu Germania s-o câștig. Da, e greu, dar nu imposibil. Macedonia a reușit s-o facă, de ce nu ne-am propune și noi același lucru, din moment ce noi am luat macedonenilor patru puncte din șase?!

De ce să nu ne gândim chiar la locul 1 în grupă?! Locul doi oricum nu-ți asigură nimic, doar prezența într-un dublu baraj care va fi foarte greu. Eu am văzut ce a spus Mirel după jocul cu Macedonia de Nord și sper că nu și-a schimbat părerea. Tot văd că apar opinii prin spațiul public, că trebuie să ne împăcăm cu ideea că vom pierde cu Germania, dar important e să batem Armenia. Nu sunt de acord!„, a spus Piţurcă, potrivit gsp.

Aflaţi pe lungimi de undă diferite, în trecut, de data asta Victor Piţurcă pare să-l agreeze pe Mirel Rădoi. „Da, Mirel s-a mai schimbat, s-a lovit de unele lucruri și a înțeles că nu poți tu să dictezi mereu ritmul de joc, cu oricine. Propria experiență te ajută cel mai mult, nu neapărat sfaturile dintr-o parte sau alta. E frumos să vrei să ataci, dar să ataci nu înseamnă să joci mereu cu apărarea sus sau să faci presing agresiv aproape de poarta adversă.

Să joci ofensiv înseamnă ca atunci când ai mingea să ai ocazii, să pui constant presiune pe defensiva lor. Or, asta e greu de făcut, mai ales când întâlnești echipe puternice, superioare fizic, tehnic și ca viteză de joc„, a mai zis Piţi.

Ce meciuri mai joacă Romania în preliminariile CM 2022?

8 octombrie 2021: Germania – ROMÂNIA, Islanda – Armenia, Liechtenstein – Macedonia de Nord (21:45)

11 octombrie 2021: ROMÂNIA – Armenia, Islanda – Liechtenstein, Macedonia de Nord – Germania (21:45)

11 noiembrie 2021: Armenia – Macedonia de Nord (19:00), ROMÂNIA – Islanda, Germania – Liechtenstein (21:45)

14 noiembrie 2021: Liechtenstein – ROMÂNIA, Armenia – Germania, Macedonia de Nord – Islanda (19:00)

Clasamentul grupei Romaniei din preliminariile CM 2022: