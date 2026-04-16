Gică Hagi devine, oficial, antrenorul naționalei. FRF votează azi alegerea noului selecționer. Cum arată contractul

Joi, 16 aprilie, de la ora 12:00, la sediul Federației Române de Fotbal (FRF) va avea loc ședința Comitetului Executiv în care Gică Hagi va fi votat în funcția de selecționer al naționalei României.

Gigă Hagi trece de formalitatea votului FRF

După 25 de ani, cel mai bun fotbalist român din istorie va reveni pe banca tehnică a „tricolorilor”. La FRF se va întruni Comitetul Executiv, în urma căruia Gică Hagi va fi votat noul selecționer al României. După Comitetul Executiv, va mai purta o ultimă discuție cu Hagi, de principiu, lucrurile fiind deja bătute în cuie.

Vineri, 17 aprilie, FRF îl va prezenta oficial pe Gică Hagi în funcția de selecționer al României în cadrul unei conferințe de presă.

Conform , Hagi va merge mai departe cu staff-ul tehnic pe care l-a avut și Mircea Lucescu în ultimul său mandat alături de „tricolori”.

Concret, fostul mare fotbalist român va colabora cu Jerry Gane, Florin Constantinovici și antrenorul cu portarii Leo Toader, urmând a aduce un singur nume nou la echipa națională. Este vorba despre Cătălin Anghel, cel care i-a fost secund la Farul Constanța.

Contractul lui Gică Hagi la națională

Contractul lui Gică Hagi va avea o durată de doi ani, la care s-ar putea adăuga încă doi ani, prelungirea făcându-se automat, în cazul în care Hagi reușește să califice România la EURO 2028. În caz contrar, FRF va stabili atunci dacă antrenorul rămâne sau nu la echipă.

Gică va avea un salariu anual de aproximativ 300.000 de euro, iar contractul ar include o clauză de mărire salarială după primii doi ani, în funcție de rezultate.

Pe lângă salariu, sunt prevăzute bonusuri consistente de performanță: o primă de 500.000 de euro pentru calificarea la Campionatul European din 2028 și un bonus de 1.000.000 de euro în cazul calificării la Campionatul Mondial din 2030.