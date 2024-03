Gică Hagi, după ce Farul a ratat calificarea matematică în play-off: „Meritam victoria fără doar și poate”

a remizat pe teren propriu în duelul cu CFR Cluj, scor 1-1 și a ratat calificarea matematică în play-off-ul SuperLigii României.

Gică Hagi, convins că Farul ar fi meritat să câștige meciul cu CFR Cluj

Campioana României a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj și are nevoie de victorie în ultima etapă a sezonului regulat cu FC Botoșani pentru a juca în play-off.

La finalul partidei cu CFR, Gică a declarat că echipa sa ar fi meritat victoria, dar a recunoscut și calitatea lui Adrian Mutu, pe care l-a descris drept un antrenor creativ.

„Meritam victoria fără doar și poate. Am făcut un meci foarte bun până în ultimele minute. La ultima fază, nu am recuperat o minge a doua, știam că fac asta. Ăsta e fotbalul, mergem înainte. Am făcut un meci bun. Am încercat să îi punem în criză de spațiu și timp.

Au jucători valoroși. Erau puțin dezamăgiți, dar le-am ridicat moralul. Avem timp să ne recuperăm mental și fizic și apoi să câștigăm în ultima etapă.

Nu suntem aici să dăm vina pe cineva. Toată echipa a muncit, toată echipa a vrut. Adversarul era calificat în play-off, nu a avut presiune. Am avut ocazii multe, trebuia să marcăm mai mult.

Cred că în ultimele minute, mental, probabil vrei să treacă minutele cât mai repede să se termine. I-am lăsat puțin să ne domine. Le-am spus că nu ai cum să faci asta pentru că au calitate. De aceea am făcut pressing avansat cât am mai putut.” – a transmis acesta, potrivit Digi Sport.