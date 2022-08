Gigi Becali a aflat că are probleme mari de sănătate. Medicii au luat în calcul o intervenție chirurgicală

Marian Drăgulescu, unul dintre cei mai faimoși și premiați gimnaşti din istoria sportului autohton, s-a confruntat de-a lungul carierei cu mai multe probleme.

În 2007, el a suferit o accidentare după o aterizare greşită şi a fost nevoit să meargă la o clinică din SUA. Medicii de acolo au descoperit că şi Gigi Becali are probleme de sănătate, scrie .

Gigi Becali se confruntă cu probleme de sănătate

Marian Drăgulescu a rememorat pentru Zoom Sport, de pe , cum s-a accidentat în 2007, la Campionatul European. Fostul mare gimnast a aterizat greşit, în cap şi şi-a făcut multe griji pentru sănătatea sa.

Marian Drăgulescu a fost nevoit să ajungă la un consult în SUA, la clinica lui la Bob Donatelli, unul dintre cei mai mari specialişti, la care s-au tratat de-a lungul timpului mulţi sportivi de performanţă.

Însă Drăgulescu n-avea atunci suficienţi bani pentru a ajunge la clinica lui Bob Donatelli. Cel care i-a sărit în ajutor a fost Gigi Becali, care a achitat suma de care gimnastul mai avea nevoie.

Patronul FCSB a avut şi o misiune pentru Marian Drăgulescu. I-a înmânat un set de analize pe care şi le făcuse la spate, în România şi l-a rugat pe Marian Drăgulescu să ceară părerea specialiştilor din SUA.

Medicii au luat în calcul o intervenție chirurgicală

După ce s-au uitat pe radiografii, aceştia i-au transmis lui Marian Drăgulescu că Gigi Becali are foarte mari probleme cu spatele şi, probabil, va fi nevoie de o intervenţie chirurgicală:

”Cea de-a doua accidentare s-a întâmplat în 2007, la un Campionat European. Un mic ghinion, abia aşteptam să repet acel element pentru că îl controloam. Am apreciat puţin greşit înălţimea la care mă aflam . Acel salt a fost puţin de tot mai jos decât anticipasem eu şi n-am mai pus mâinile. Am aterizat direct în cap.

Am fost conştient. Am avut dureri la cerivicală. Ştiam că urma să ameţesc. S-au mai întâmplat astfel de accidentări. Dar nu am ameţit. Acel element este scos din codul de punctaj, este interzis.

A trebuit să mă recuperez. Am fost prin America, m-a ajutat Gigi Becali. Şi dânsul avea probleme medicale, tot la coloană”, a spus Marian Drăgulescu pentru Orange Sport, în cadrul emisiunii Zoom Sport.

După ce a aflat verdictul medicilor din SUA, Gigi Becali n-a ţinut cont de bani şi l-a chemat în România pe Bob Donatelli pentru a-i trata problemele la spate, relatează .