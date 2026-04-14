Deputatul ex-AUR Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat cui va lăsa averea sa, estimată la 1,2 miliarde de euro.

Patronul FCSB a spus că va lăsa banii fetelor sale, Alexandra, Teodora și Cristina, și chiar vrea să le ajute să strângă o avere mai mare decât a lui. De altfel, el se laudă deja cu business-urile pe care le au cele trei.

„Eu vreau să fac o afacere la fetele mele, ca copiii mei, nepoții mei să nu fie niciodată săraci. O să le dau lor bogăția toată, să fie fetele mele mai bogate decât mine. Așa cum a făcut Sf. Toma la împărat.

O să le fac la fetele mele să facă bani, să fie mai bogate decât sunt eu. Fetele, amândouă, sunt mai bogate decât ăla care se dă al poporului. În 3-4 ani au făcut avere mai mare decât ăla cu 70 de firme. Încă nu m-a părăsit mândria. La câte daruri mi-a dat Dumnezeu, mă înălțam deja”, a spus Gigi Becali, la

Pe lângă asta, Becali e recunoscut și pentru pe care le face, precum și pentru banii pe care-i investește în unor biserici. De asemenea, acesta a donat la Muntele Athos.