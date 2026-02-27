B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Gigi Becali s-a certat cu Inteligența Artificială: „Bă, tu ești Satana!”. La ce concluzie a ajuns latifundiarul după discuție

Gigi Becali s-a certat cu Inteligența Artificială: „Bă, tu ești Satana!”. La ce concluzie a ajuns latifundiarul după discuție

Flavia Codreanu
27 feb. 2026, 17:06
Gigi Becali s-a certat cu Inteligența Artificială: „Bă, tu ești Satana!”. La ce concluzie a ajuns latifundiarul după discuție
Gigi Becali. Sursa Foto: SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Gigi Becali a povestit concluzia la care a ajuns
  2. Cum trebuie folosită tehnologia în opinia patronului FCSB

Gigi Becali a povestit cum s-a certat cu Inteligența Artificială după ce a încercat, fără succes, să șteargă aplicația din telefon. Patronul FCSB l-a făcut „mincinos” pe robotul care îi dădea replici neașteptate și a ajuns la concluzia că noua tehnologie este, de fapt, „Satana”. 

„I-am zis lui Luțu: ‘bă, scoate de pe telefon (n.r. Inteligența Artificială)’. A zis: ‘nu pot să o scot. Nu se poate’. Și atunci, ce am apăsat eu, ce am întrebat pe Inteligența Artificială: ‘Bă, tu ești cel mai mare mincinos!’. I-am scris eu. El zice: ‘De ce jignești? Eu sunt cel mai bun, eu vreau să te ajut și tu mă faci mincinos!’”, a povestit Gigi Becali.

Gigi Becali a povestit concluzia la care a ajuns

„Cearta” cu inteligența artificială s-a aprins în momentul în care aplicația a început să îi ceară socoteală pentru limbajul folosit. Gigi Becali consideră că reacțiile robotului, care mimează politețea, sunt de fapt semne ale unei influențe malefice. Pentru el, faptul că o mașinărie poate purta un dialog atât de avansat este o dovadă că omenirea se îndreaptă într-o direcție periculoasă, scrie Fanatik.

„Când am văzut ce-mi spune am zis: ‘ia uite, bă (…) bă, tu ești satana!’ i-am zis. ‘Draci ești!’. Iar el (n.r AI-ul) ‘Chiar nu ți-e rușine să jignești așa?’. Pe urmă am zis, bă, să știi că nu e de jucat cu ăsta. Nu trebuie prea mult cu el discutat, că el știe prea multe. ‘Băi mincinosule’, din când în când îi mai zic, ‘băi mincinosule care ești‘”, a explicat Becali.

Becali este convins că aceste platforme sunt create pentru a manipula mintea oamenilor. Acesta a mai mărturisit că disputa cu robotul l-a făcut să fie și mai sceptic față de tot ce înseamnă tehnologie și rețele de socializare.

Cum trebuie folosită tehnologia în opinia patronului FCSB

Gigi Becali crede că cine stă toată ziua pe astfel de programe riscă să își lenevească mintea și să ajungă ca o mașinărie. În opinia lui, tehnologia este utilă doar dacă o folosim rar, pentru informațiile pe care nu avem de unde să le aflăm altfel.

„Orice chestiune de știință ne ajută. Acest chat GPT e foarte bun, dar dacă îl folosim spre folosul nostru. Când nu știu ceva, apăs, spune-mi. Dar așa, dacă stau toată ziua pe el și nu îmi mai pun minte la contribuție deloc, mă fac mașină, aia nu e bine. Deci e bine ca la el să apelezi când ai nevoie de o informație pe care tu nu o știi. Adică asta înseamnă folosirea lucrului cu bună credință. Peste vreo 30-40 de ani lumea o să aibă mare încredere, mai mare încredere în el decât în om. Și așa se spune deja că e mai deștept el (n.r. AI-ul) decât omul. Păi nu poate să fie mai deștept decât cel care l-a făcut”, a mai punctat patronul FCSB.

Becali se teme că în viitor oamenii vor avea mai mare încredere în roboți decât în semenii lor, ceea ce i se pare o mare greșeală. Latifundiarul crede că tinerii au prea multă încredere în telefoanele lor și pierd legătura cu realitatea

Tags:
Citește și...
Optimile Europa League: dueluri grele între echipe de top. Care sunt favoritele pentru drumul spre finală
Sport
Optimile Europa League: dueluri grele între echipe de top. Care sunt favoritele pentru drumul spre finală
ULTIMA ORĂ: S-au tras la sorți meciurile din optimile Champions League. Avem un duel de foc. Cum arată tabloul complet
Sport
ULTIMA ORĂ: S-au tras la sorți meciurile din optimile Champions League. Avem un duel de foc. Cum arată tabloul complet
Strategii Avansate la Pariuri pe Cornere
Sport
Strategii Avansate la Pariuri pe Cornere
Istoria recentă a fotbalului putea fi altfel. Lionel Messi, despre alegerile din cariera sportivă
Sport
Istoria recentă a fotbalului putea fi altfel. Lionel Messi, despre alegerile din cariera sportivă
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie: „Suntem în scandal”. Care e motivul
Sport
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie: „Suntem în scandal”. Care e motivul
FIFA schimbă regulile jocului de fotbal. Oficialii speră să reducă tragerile de timp
Sport
FIFA schimbă regulile jocului de fotbal. Oficialii speră să reducă tragerile de timp
Mircea Lucescu va conduce România în play-off-ul pentru Mondial
Sport
Mircea Lucescu va conduce România în play-off-ul pentru Mondial
Renunță Mircea Lucescu la Națională? Medicii din Belgia i-au dat vești proaste. Cine ar putea să-l înlocuiască la barajul cu Turcia
Sport
Renunță Mircea Lucescu la Națională? Medicii din Belgia i-au dat vești proaste. Cine ar putea să-l înlocuiască la barajul cu Turcia
Moment crucial în Six Nations! Derby-ul de la Londra cerne pretendentele la titlu!
Sport
Moment crucial în Six Nations! Derby-ul de la Londra cerne pretendentele la titlu!
Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB – Steaua: „Noroc cu Recorder, acum știm foarte bine cum s-a făcut justiția în România”
Sport
Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB – Steaua: „Noroc cu Recorder, acum știm foarte bine cum s-a făcut justiția în România”
Ultima oră
17:58 - Localitatea fără canalizare și asfalt, dar care dă 60% din buget pe asistența socială în caz de invaliditate: „Satul aici, tot, e de handicapați. Sunt sănătoși, fac și treabă”
17:44 - Schimbare majoră pentru cei care vor să divorțeze. Ce lege a fost votată în Senatul României
17:42 - Avertismentul producătorilor de carne de porc: 50% dintre ferme s-ar putea închide până la mijlocul anului
17:24 - Simion a tocat 100.000 de euro, bani publici, pentru o pretinsă reuniune AUR pe ”moșia” unui controversat om de afaceri
17:13 - Optimile Europa League: dueluri grele între echipe de top. Care sunt favoritele pentru drumul spre finală
16:59 - Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 9 aspiratoare pornite în același timp. Despre cine este vorba
16:52 - Papa Leon le cere preoților să nu mai folosească inteligența artificială pentru a scrie predici: Creierul moare dacă nu e pus la treabă
16:35 - Un bărbat a intrat cu forța în locuința unei femei ca să o oblige să-i accepte cererea de prietenie pe Facebook. În ce județ a avut loc incidentul grav
16:31 - Cum folosești lavete microfibră pentru rezultate vizibile imediat
16:29 - Prima reacție a lui Dorian Popa după ce și-a aflat sentința: „Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu”