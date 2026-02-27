Gigi Becali a povestit cum s-a certat cu după ce a încercat, fără succes, să șteargă aplicația din telefon. Patronul FCSB l-a făcut „mincinos” pe robotul care îi dădea replici neașteptate și a ajuns la concluzia că noua tehnologie este, de fapt, „Satana”.

„I-am zis lui Luțu: ‘bă, scoate de pe telefon (n.r. Inteligența Artificială)’. A zis: ‘nu pot să o scot. Nu se poate’. Și atunci, ce am apăsat eu, ce am întrebat pe Inteligența Artificială: ‘Bă, tu ești cel mai mare mincinos!’. I-am scris eu. El zice: ‘De ce jignești? Eu sunt cel mai bun, eu vreau să te ajut și tu mă faci mincinos!’”, a povestit Gigi Becali.

Gigi Becali a povestit concluzia la care a ajuns

„Cearta” cu inteligența artificială s-a aprins în momentul în care aplicația a început să îi ceară socoteală pentru limbajul folosit. Gigi Becali consideră că reacțiile robotului, care mimează politețea, sunt de fapt semne ale unei influențe malefice. Pentru el, faptul că o mașinărie poate purta un dialog atât de avansat este o dovadă că omenirea se îndreaptă într-o direcție periculoasă, scrie .

„Când am văzut ce-mi spune am zis: ‘ia uite, bă (…) bă, tu ești satana!’ i-am zis. ‘Draci ești!’. Iar el (n.r AI-ul) ‘Chiar nu ți-e rușine să jignești așa?’. Pe urmă am zis, bă, să știi că nu e de jucat cu ăsta. Nu trebuie prea mult cu el discutat, că el știe prea multe. ‘Băi mincinosule’, din când în când îi mai zic, ‘băi mincinosule care ești‘”, a explicat Becali.

Becali este convins că aceste platforme sunt create pentru a manipula mintea oamenilor. Acesta a mai mărturisit că disputa cu robotul l-a făcut să fie și mai sceptic față de tot ce înseamnă tehnologie și rețele de socializare.

Cum trebuie folosită tehnologia în opinia patronului FCSB

Gigi Becali crede că cine stă toată ziua pe astfel de programe riscă să își lenevească mintea și să ajungă ca o mașinărie. În opinia lui, tehnologia este utilă doar dacă o folosim rar, pentru informațiile pe care nu avem de unde să le aflăm altfel.

„Orice chestiune de știință ne ajută. Acest chat GPT e foarte bun, dar dacă îl folosim spre folosul nostru. Când nu știu ceva, apăs, spune-mi. Dar așa, dacă stau toată ziua pe el și nu îmi mai pun minte la contribuție deloc, mă fac mașină, aia nu e bine. Deci e bine ca la el să apelezi când ai nevoie de o informație pe care tu nu o știi. Adică asta înseamnă folosirea lucrului cu bună credință. Peste vreo 30-40 de ani lumea o să aibă mare încredere, mai mare încredere în el decât în om. Și așa se spune deja că e mai deștept el (n.r. AI-ul) decât omul. Păi nu poate să fie mai deștept decât cel care l-a făcut”, a mai punctat patronul FCSB.

Becali se teme că în viitor oamenii vor avea mai mare încredere în roboți decât în semenii lor, ceea ce i se pare o mare greșeală. Latifundiarul crede că tinerii au prea multă încredere în telefoanele lor și pierd legătura cu realitatea