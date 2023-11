Gigi Becali a primit o ofertă colosală pentru a vinde FCSB: „Se roagă să o dau″

de vânzare pentru FCSB. Proprietarul clubului din Berceni a dezvăluit că există un potențial cumpărător care insistă să achiziționeze FCSB în schimbul unei sume de 50 de milioane de euro.

Gigi Becali are o ofertă pentru a vinde FCSB

„Eu o scot la capăt. Eu am, pot să o vând. Dau un telefon oricând și o dau. Mi-a zis: „Domnule, oricând vrei să o dai, ai 50 de milioane!”. Și o dau imediat. O dau cu 50 fără datorii, tot o dau! Deci eu am soluții, ei nu au soluții. Dinamo nu are. Craiova nu are, nu ai văzut, Mihai Rotaru se roagă să o dea gratis. De mine se roagă să o dau cu 50″, a spus Gigi Becali, conform .

Distincția clară între antrenor și stăpân în viziunea patronului FCSB

detalii despre abordarea sa referitoare la distincția între rolul unui antrenor și cel al unui „stăpân”.

„Bă, tată, hai să îți spun un lucru. Eu nu am fost de doi ani la echipă. Ca atare rog frumos pe toată lumea care vorbește, să terminăm odată cu toată treaba asta. Dacă eu nu am fost de doi ani la echipă, pot eu să antrenez echipa aia? Nu s-a antrenat doi ani echipa? Ăsta e răspunsul. Eu știu că se antrenează echipa. Antrenor e cel ce antrenează echipa. Stăpân e cel ce dirijează afacerea. Așa e mentalitatea mea, până mor așa va fi. Nimeni nu îmi schimbă mentalitatea, eu nu vreau să ajung la balamuc din cauza banilor”, a spus Gigi Becali.