Gigi Becali a rămas fără permis în prima zi de Paște. Patronul de la FCSB a fost surprins de aparatul radar în timp ce se grăbea să ajungă acasă de la biserică.

Gigi Becali a rămas fără permis pe drumul spre casă

a mers la biserică în Noaptea de Înviere, așa cum obișnuiește să facă în fiecare an. A doua zi, duminică, în prima zi de Paște, omul de afaceri a avut parte de un incident nedorit.

Gigi Becali a gonit pentru a ajunge acasă rapid și a fost prins de radar în timp ce circula cu 109 kilometri pe oră, în localitatea Pipera, aproape de casă.

Fiind zonă locuită, limita de viteză este mult mai mică, sub 50 de km pe oră. În consecință, patronului celor de la FCSB i-a fost reținut carnetul de conducere timp de 90 de zile.

Latifundiarul nu este la prima abatere de acest gen

În urmă cu un an, tot în apropierea Paștelui, Gigi Becali a fost protagonistul aceluiași scenariu.

a fost surprins de radar în localitatea Pipera în timp ce circula cu peste 105 km/h, motiv pentru care a fost amendat, iar permisul i-a fost din nou suspendat 90 de zile.