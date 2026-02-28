B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Gigi Becali: LGBT-ul vrea drogangeală pe Arena Națională. Fac toate drăciile

Gigi Becali: LGBT-ul vrea drogangeală pe Arena Națională. Fac toate drăciile

Traian Avarvarei
28 feb. 2026, 20:13
Gigi Becali: LGBT-ul vrea drogangeală pe Arena Națională. Fac toate drăciile
Sursa foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

FCSB nu va putea juca în luna mai pe Arena Națională, deoarece acolo se vor desfășura concertele Metallica, Max Korzh și Iron Maiden. Asta l-a scos din sărite pe finanțatorul echipei, Gigi Becali, care a avut un nou derapaj la adresa comunității LGBT.

Becali: Să se distreze pe câmp cu nebunia și drăceala!

„Am vrut să facem o lege, dar există o Hotărâre de Guvern, dar nu e respectată. Se spune că întrecerile sportive au întâietate pe stadioane. Cei de la Primărie nu au ținut cont. Le-am adus la cunoștință. Am zis să se facă plângere. Dar știu eu… În România nu contează dacă nu se respectă legea. Se spune că ‘Nu am știut’. Ce să facem, domne’?

Vin ‘drogangii’ noștri, care sunt ai noștri de la USR, vine LGBT-ul care e al nostru. Și nu putem face discriminare. LGBT-ul vrea ‘drogangeală’ pe Arena Națională.

Ne îndepărtăm de sport, dar dacă ne ferim să vorbim își fac de cap. Vin și fac bubuială, de se aude de la Arena Națională până în Pipera, de nu poți să dormi. Fac toate drăciile. Să se distreze pe câmp cu nebunia și drăceala”, a spus Gig Becali la Digi Sport, potrivit sport.ro.

