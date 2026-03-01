B1 Inregistrari!
Gigi Becali, reacție tranșantă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Azi e ultima zi!"

Gigi Becali, reacție tranșantă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Azi e ultima zi!”

Traian Avarvarei
01 mart. 2026, 21:37
Gigi Becali, reacție tranșantă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Azi e ultima zi!”
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Becali, reacție după ce a ratat play-off-ul
  2. Ce predicții a făcut Becali la începutul sezonului

FCSB a ratat intrarea în play-off, după ce FC Argeș a învins Dinamo cu 1 – 0. Astfel, echipa lui Gigi Becali nu mai are nicio șansă, indiferent ce va face în partidele cu UTA și U Cluj. La începutul sezonului, Becali era convins că echipa sa va fi prima.

Becali, reacție după ce a ratat play-off-ul

„De acum înainte, vorbesc doar dacă prindem Conference League. Altfel, nu mai vorbesc. Doar atunci mai vorbim, așa e frumos. Să știe toți. Gata!

Dacă intră în Conference, vorbesc din nou. Până atunci, să vorbească cei care merită. Eu mai vorbesc doar dacă intrăm în Conference. Până atunci, nu. Azi e ultima zi”, a reacționat Gigi Becali, pentru GSP.

Deci FCSB ar putea accesa cupele europene și din play-out. Clasarea pe una dintre primele două poziții în play-out ar trimite-o pe FCSB în barajul pentru ultimul loc al Superligii în Conference League. Primele două clasate din play-out se vor înfrunta într-o primă manșă a acestui baraj, pentru ca mai apoi învingătoarea să dea piept cu locul 3 sau 4 din play-off. Câștigătoarea va fi ultima reprezentantă a României în turul 2 preliminar al Conference League, explică sursa citată.

Ce predicții a făcut Becali la începutul sezonului

Întrebat în vara lui 2025 cum va arăta play-off-ul, Gigi Becali a răspuns: „Cum să fie? Hai să vedem… FCSB, primul loc. Locul doi va fi CFR Cluj. Locul 3 – Craiova. Locul 4 – cred că Rapid. Știi de ce? Cred că Șucu întărește echipa pentru că este ambițios. Altfel se face de râs. Dacă încă un an stă așa să se lupte la play-off… Locul 5 și 6 nu zic. Pentru că acele două locuri le las, cum ar veni, din respect pentru ceilalți. Să nu îi scot direct din cursă. Nu mai vreau să-i supăr. Dacă îi supăr se supără și ei și îmi poartă ghinion în Liga Campionilor. Trebuie să îi țin cu dragoste, nu cu râsul”.

Cum arată play-off-ul acum:

  1. Universitatea Craiova – 59 de puncte
  2. Rapid – 52 de puncte
  3. Dinamo – 52 de puncte
  4. U Cluj – 51 de puncte
  5. CFR Cluj – 50 de puncte
  6. FC Argeș – 49 de puncte
