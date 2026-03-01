FCSB a ratat intrarea în play-off, după ce FC Argeș a învins Dinamo cu 1 – 0. Astfel, echipa lui Gigi Becali nu mai are nicio șansă, indiferent ce va face în partidele cu UTA și U Cluj. La începutul sezonului, Becali era convins că echipa sa va fi prima.

Becali, reacție după ce a ratat play-off-ul

„De acum înainte, vorbesc doar dacă prindem Conference League. Altfel, nu mai vorbesc. Doar atunci mai vorbim, așa e frumos. Să știe toți. Gata!

Dacă intră în Conference, vorbesc din nou. Până atunci, să vorbească cei care merită. Eu mai vorbesc doar dacă intrăm în Conference. Până atunci, nu. Azi e ultima zi”, a reacționat Gigi Becali, pentru

Deci FCSB ar putea accesa cupele europene și din play-out. Clasarea pe una dintre primele două poziții în play-out ar trimite-o pe FCSB în barajul pentru ultimul loc al Superligii în Conference League. Primele două clasate din play-out se vor înfrunta într-o primă manșă a acestui baraj, pentru ca mai apoi învingătoarea să dea piept cu locul 3 sau 4 din play-off. Câștigătoarea va fi ultima reprezentantă a României în turul 2 preliminar al Conference League, explică sursa citată.

Ce predicții a făcut Becali la începutul sezonului

Întrebat în vara lui 2025 cum va arăta play-off-ul, Gigi Becali : „Cum să fie? Hai să vedem… FCSB, primul loc. Locul doi va fi CFR Cluj. Locul 3 – Craiova. Locul 4 – cred că Rapid. Știi de ce? Cred că Șucu întărește echipa pentru că este ambițios. Altfel se face de râs. Dacă încă un an stă așa să se lupte la play-off… Locul 5 și 6 nu zic. Pentru că acele două locuri le las, cum ar veni, din respect pentru ceilalți. Să nu îi scot direct din cursă. Nu mai vreau să-i supăr. Dacă îi supăr se supără și ei și îmi poartă ghinion în Liga Campionilor. Trebuie să îi țin cu dragoste, nu cu râsul”.

Cum arată play-off-ul acum: