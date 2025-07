Gigi Becali, revoltat de ce a văzut pe Instagram și TikTok: „Am spart telefonul. L-am dat de pământ și am zis scoate TikTok-ul ăsta satanist” (VIDEO)

, fiica lui Gică Hagi, s-a căsătorit duminică cu Thomas Ferfelis. La marele eveniment au luat parte și , alături de soția sa, Luminița.

Cu toate că a declarat că nu mai participă la petreceri, patronul FCSB a făcut o execepție dat fiind faptul că Gică Hagi e nașul său.

Becali, aflat la marele eveniment, a dat și o scurtă declarație jurnaliștilor, care a devenit virală pe rețelele sociale.

“Eu am un telefon care e la Luțu”, a spus Becali.

„TikTok-ul ăsta satanist, ăsta-i draci, bă, dracii”

“Aveți TikTok?”, l-a întrebat o jurnalistă.

“Păi nu TikTok. Ca să pot să contrabandez astea pe Facebook, Becali, Becali, Becali, Becali și atunci trebuia să fac un cont ca să pot să dau în judecată și trebuia să existe contul adevărat. Și am un telefon și am zis ’bine, mă, fă unul’ și am făcut și eu un telefon care are astea – Facebookul, Instagramul și toate le are. Și o dată la 3 luni, la 4 luni, ia, mă. Dar bine, acum nu mă mai uit deloc. Dar atunci … am vrut să văd și eu. Și când am văzut, ia bă, cum e Instagramul? Ia dă, apasă pe instagram: femei, femei, femei, femei. Păi ce-i asta, asta e Instagram? Păi numai femei. Păi normal, că alea numai femei frumoase. Mă uitam la femei, ia uite, mă, ce faci? Acum mă uit la femei? Ia scoate-l.

Pe urmă, TikTok-ul. Că stai că dă cu tine pe TikTok. Ia bagă TikTok-ul pe ăla. L-a băgat TikTok-ul ca să văd ale mele, adică ce mă dă pe mine. Hai mai dă-i una, hai mai dă-i una. Când am făcut, era ceasul 3, și era ceasul 5 și eu eram pe TikTok.

Băi, nu că l-am lăsat, l-am luat și am spart telefonul. L-am dat de pământ și am zis scoate TikTok-ul ăsta satanist, ăsta-i draci, bă, dracii. Păi dacă eu m-am uitat puțin și 2 ore am stat, de la 3-5, 2 ore. Păi mintea ta pe urmă stă numai acolo la alea și te apucă și vezi 5 ore, 7 ore. Îți mănâncă capul și creierul. Băi, așa este, este întrebați doctorii, să vedeți”, a mai spus Becali.