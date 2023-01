Hagi nu menajează nici pe fiul lui Gică Popescu: „Băi, Nico, aleargă! Bă, tu nu stai pe direcția mingii, aleargă, tu nu auzi?”

a învins FC Argeș, scor 4-1, în primul amical al celor formații din această iarnă, disputat la Buftea.

Băluță, Pitu și Munteanu au în primele 17 minute ale jocului de pregătire.

Liderul Ligii 1 a intrat cu un avantaj de trei goluri la cabine iar în repriza secundă, Mihai Popescu a dus scorul la 4-0, iar Calcan a marcat golul de onoare al piteștenilor, în prelungiri – relatează .

Gloaria Farului, Gică Hagi (57 de ani), managerul echipei de la malul mării a fost mereu în priză și a coordonat jocul elevilor săi

Observațiile lui Hagi s-au îndreptat și spre nepotul său, Nicolas Popescu (20 de ani), Louis Munteanu sau Alexi Pitu pe care i-a și încurajat când a fost cazul.

”Popescu, aleargă! Băi, Nico, aleargă! Bă, tu nu stai pe direcția mingii, aleargă, tu nu auzi?”, l-a atenționat Hagi, de pe linia terenului, pe Nicolas Popescu, fiul fostului internațional Gică Popescu.

Fiul fostului internațional Gică Popescu, Nicolas a revenit recent la Farul, după șase luni la FC Voluntari

”Sunt fericit, m-am întors acasă cu gândul de a evolua. Am avut o experienţă nu atât de reuşită la Voluntari, însă este în trecut şi vreau să muncesc aici, să îmi câştig locul să joc pentru această echipă.

În vară am luat o decizie pe care eu mi-am asumat-o, nu am fost împins de la spate de nimeni. Din contra, toată lumea a fost surprinsă.

Poate am greşit, poate nu. Nu regret nimic. Sunt bucuros că am reuşit să mă întorc acasă la echipa care m-a crescut şi sper să joc aici. Ştiu că este concurenţă mare, mereu a fost aşa la Farul. Însă mie îmi place concurenţa, cred foarte mult în mine şi sper să mi se ofere şanse să arăt ce pot.

Nu vreau să vorbesc foarte mult despre Voluntari, poate o să vină şi vremea când o să spun mai multe. Deocamdată nu cred că sunt în măsură să spun. Eu consider că m-am pregătit foarte bine şi de fiecare dată când mi s-a dat şansa am intrat cu tupeu, am făcut-o bine. Mai departe, nu ştiu de ce nu am primit şanse.

Da, m-am sfătuit cu tata, cu toată lumea, cu cei din jur. Cred că este cel mai bun lucru pentru mine. Nu mă uit în spate, sunt din nou la echipa care m-a crescut şi sper să dau randament pe viitor”, a declarat Nicolas Popescu după revenirea pe litoral.

Echipele de start din meciul Farul – FC Argeș (4-1)

Farul: Aioani – Sîrbu, Larie, Artean, Kiki – T. Băluță, Nedelcu, Grameni – Alibec, L. Munteanu, Pitu

Antrenor: Gheorghe Hagi

FC Argeș: Micle – Tofan, Dobrosavlevici, Lucas Brendon, Vianna – Meza Colli – G. Crețu, Njike, Tîrcoveanu, Bertrand – Andrei Stoica

Antrenor: Marius Croitoru