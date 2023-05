Halep va suferi pierduri uriașe și irecuperabile. Consecințele scoaterii ei din tenis

Federația Internațională de Tenis (ITF) a „reușit” să facă o victimă din Simona Halep, după modul în care a tratat cazul ei de dopaj.

În octombrie 2022, când s-a aflat că a picat testul de dopaj, Simona a fost criticată de foarte multe persoane, care acum au trecut de partea ei. Chiar dacă ea este vinovată sau nu, ei , din cauza repetatelor amânari a audierii. Halep a anunțat într-o postare pe Instagram că acest lucru s-a întâmplat din nou, pentru a treia oară. Termenul nou presupune ca audierea să aibă loc luna viitoare, dar sportiva nu a precizat și data, conform Adevărul.

„Aștept să fiu judecată din octombrie, anul trecut. În decembrie, am reușit să demonstrez, datorită experților, că un lot din suplimentele pe care le foloseam a fost contaminat (n.r. – cu substanța interzisă, Roxadustat), ceea ce a cauzat testul meu pozitiv. Am cerut, așa cum prevăd regulamentele antidoping, să am parte de o audiere rapidă. E dreptul meu, e ceva scris în regulament! Din păcate, ITIA mi-a amânat audierile de trei ori. Mi-au refuzat dreptul de a fi judecată de un tribunal independent. Nu m-au lăsat să particip în turnee de 8 luni. Acum știu că am ratat Australian Open, Roland Garros și Wimbledon. Ca să nu mai zic de faptul că îmi voi pierde toate punctele și locul din clasament. Nu doar că îmi > reputația, dar și pe mine ca o jucătoare profesionistă. Și nici nu vreau să vorbesc despre consecințele acestei situații asupra sănătății mele mintale. Lipsa de respect a celor de la ITIA pentru regulamente, în ceea ce privește audierea mea rapidă, înseamnă o lipsă de respect pentru mine și nu mai am cuvinte. Dreptatea amânată e dreptatea refuzată“, a fost mesajul Simonei pe Instagram.

Ce consecințe are scoaterea Simonei din tenis

Halep nu a mai jucat timp de opt luni și jumătate. Astfel că, în primul clasament WTA de după US Open 2022, ultimul turneu la care ea a jucat, avea 3.025 de puncte. Astăzi, în ierahia actualizată are doar 1.290 de puncte și a căzut până pe 35 WTA. Asta înseamnă o pierde de 1.735 de puncte și o decădere de 26 de poziții în clasament. Pentru a observa pierderea uriașă, un sportiv primește 2.000 de puncte atunci când câștigă un Grand Slam.

French Open va începe luni la Paris, iar șansele sunt mari ca Halep să coboare pe locul 50 WTA sau mai jos. Astfel că, prăbușirea ei se va accentua și mai tare, în iunie și iulie va mai pierde 220 de puncte. Cu cât va ajunge mai jos în clasament, cu atât va fi mai greu să revenă în circuit.

Pierderi financiare

Dacă privim din perspectiva financiară, lupta pe care Simona o duce privind scoaterea ei din tenis nu este deloc ieftină. Cu toate acestea, tenismena nu se plânge, având în vedere că ea câștigă până acum 40.203.437 de dolari din premii, în turnee.

Cu toate acestea, ei i s-au luat și șansele de a câștiga sume mari de bani, din cauză neparticipării în circuitul WTA.

Răspunsul nu îl are nimeni legat de cine va plăti, în cazul în care se va dovedi că . Exact despre acest lucru a vorbit și antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, pe rețelele de socializare. „Au existat în istorie mai mult de o sută de cazuri în care contaminarea a fost demonstrată. Companiile care produc acele suplimente se ocupă și cu suplimente pentru animale și pentru persoane care nu practică sport. Amestecătoarele folosite sunt aceleași, iar dacă regulile de igienă nu sunt respectate minuțios, asta se poate întâmpla. Mai sunt și alte moduri de contaminare, dar nu le voi parcurge pe toate astăzi. Urmele de Roxadustat găsite în urina Simonei sunt atât de mici, încât e incredibil să consideri asta dopaj. Experții au dovedit acest lucru, atât în cazul ei, cât și în multe altele. Cantitatea de Roxadustat din suplimentele (n.r. – contaminate) corespunde cu cele extrem de mici găsite în urina Simonei“.