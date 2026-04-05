Victorie cu scântei în Giulești! Universitatea Cluj a reușit o revenire spectaculoasă și s-a impus cu 2-1 pe terenul celor de la FC Rapid București. Meciul a avut loc duminică seara, în etapa a 3-a din play-off-ul Superligii.
Bucuria ardelenilor a fost însă umbrită de un final tensionat. Imediat după fluierul final, spiritele au degenerat chiar în fața galeriei giuleștene, unde a izbucnit un scandal pe teren.
FC Rapid București a început în forță și a condus partida. Finalul a fost însă de coșmar pentru giuleșteni, care s-au văzut întorși pe tabelă. Frustrarea s-a revărsat imediat după fluierul final. Suporterii nu au mai tolerat rezultatul și au reacționat dur la adresa jucătorilor.
Căpitanul Alex Dobre a devenit principala țintă a nemulțumirii din tribune, în timp ce tensiunea a escaladat rapid, notează gsp.ro. Din peluză s-au aruncat obiecte spre teren, inclusiv un băț de tobă, iar spiritele s-au calmat cu greu.
Înfrângerea o îndepărtează pe Rapid de lupta din vârf, echipa fiind acum la cinci puncte în spatele liderului, Universitatea Cluj.
Atmosfera s-a încins imediat după finalul partidei din Giulești. Suporterii FC Rapid București și-au exprimat nemulțumirea în mai multe momente tensionate.
Potrivit sursei menționate, totul a început cu scandări ironice, „Ole, ole, mai scumpiți biletele”. Acestea au fost urmate de strigarea numelui fostului antrenor din Giulești, Cristiano Bergodi, ajuns acum pe banca lui U Cluj.
Situația a escaladat în clipa în care jucătorii Rapidului s-au apropiat de galerie și au fost întâmpinați cu huiduieli puternice. Tensiunea a atins punctul maxim când un băț de tobă a fost aruncat din tribună. Acesta l-a lovit în cap pe Dejan Iliev, portarul de rezervă. În acel moment, Alex Dobre le-a făcut semn colegilor să se retragă, încercând să calmeze spiritele.
Ieșirea de pe teren s-a făcut într-o atmosferă ostilă, cu huiduieli din tot stadionul. Dinspre peluză a venit și un val de injurii.