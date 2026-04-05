FC Rapid București a început în forță și a condus partida. Finalul a fost însă de coșmar pentru giuleșteni, care s-au văzut întorși pe tabelă. Frustrarea s-a revărsat imediat după fluierul final. Suporterii nu au mai tolerat rezultatul și au reacționat dur la adresa jucătorilor.

Căpitanul Alex Dobre a devenit principala țintă a nemulțumirii din tribune, în timp ce tensiunea a escaladat rapid, notează gsp.ro. Din peluză s-au aruncat obiecte spre teren, inclusiv un băț de tobă, iar spiritele s-au calmat cu greu.

Înfrângerea o îndepărtează pe Rapid de lupta din vârf, echipa fiind acum la cinci puncte în spatele liderului, Universitatea Cluj.