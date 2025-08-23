B1 Inregistrari!
Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”

Traian Avarvarei
23 aug. 2025, 18:48
Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA

Mircea Lucescu a confirmat că Ianis Hagi nu va juca la meciurile Naționalei de fotbal din septembrie. Luna viitoare, tricolorii vor evolua într-un amical și un meci în preliminariile Cupei Mondiale.

Cuprins

  • De ce nu va juca Ianis Hagi la Națională
  • Ce meciuri va disputa Echipa Națională în septembrie

De ce nu va juca Ianis Hagi la Națională

Ianis Hagi s-a despărţit de Rangers în luna iunie și nici acum nu și-a găsit echipă. E și motivul pentru care nu va putea juca la Națională în următoarele meciuri.

„Este practic imposibil, pentru că nu are echipă. Nu am dreptul să convoc un jucător care nu are echipă. Vom vedea, în condițiile în care va avea o echipă și va juca… Am înțeles că se antrenează, eu vorbesc cu el tot timpul.

E și o posibilitate de a-l aduce doar ca să fie prezent la echipa națională. Vom vedea, doar că în momentul de față nu se pune problema, pentru că nu are echipă. Nici nu știm unde să facem convocarea.

Se pare că există șanse să se rezolve situația lui. Există șanse până la final, există o ultimă posibilitate ca el, dacă nu reușește să obțină ceea ce își dorește în această perioadă, în ultimul moment, pentru a nu își pierde pregătirea, să joace 3-4 luni în condiții diverse față de ceea ce își dorea el inițial”, a declarat Mircea Lucescu, pentru Fanatik.

Ce meciuri va disputa Echipa Națională în septembrie

Luna viitoare, tricolorii vor evolua într-o partidă amicală cu Canada, pe data de 5, iar patru zile mai târziu vor întâlni Cipru, într-un meci în preliminariile Cupei Mondiale.

Sursa citată amintește că Ianis Hagi n-a putut juca nici în „dubla” cu Austria şi Cipru din cauza unei accidentări suferite la Rangers, pe final de sezon.

