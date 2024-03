Ideea preluată de la Rangers de Gică Hagi și Farul, după o discuție cu Ianis: „A fost foarte bună”

Gică Hagi a dezvăluit că a decis să îi îmbrace la costum pe cei de la Farul Constanța după o discuție cu Ianis Hagi despre situația de la Glasgow Rangers, acolo unde evoluează fiul marelui om de fotbal, transmite .

Gică Hagi și Farul au preluat ideea vestimentației elegante, după o discuție cu Ianis

Gică Hagi și fotbaliștii lui Farul Constanța, deveniți între timp , au semnat un contract cu un brand de îmbrăcăminte și au apărut îmbrăcați la costum chiar din prima etapă a play-off-ului. „Regele” a dezvăluit că totul a început de la o discuție cu fiul său, Ianis Hagi, care i-a povestit cum se procedează la Rangers.

„Toţi am fost eleganţi. Am vorbit cu Ianis şi a zis că atunci când a venit antrenorul Michael Beale le-a transmis, «trebuie să avem ţinută». El mi-a zis şi eu am ţinut ideea şi am zis-o conducerii. «Intrăm în play-off, trebuie să arătăm de nivelul ăsta».

Da (n.r. – ideea e preluată de la Rangers), vorbind. Noi (n.r. – el şi Ianis) discutăm şi a fost o idee foarte bună.

Cum să nu?! (n.r. – învaţă şi de la Ianis). Păi, la nivelul la care a ajuns el şi unde trăieşte şi cum e… E logic să aducă şi el, iar din ce în ce o să aducă mai mult, o să fie implicat. Ianis nu mai are 18 ani, are 24, are o experienţă. La ce nivel e, la ce club e. Cât de mare e clubul ăla şi câte vede acolo şi cum e.

Vorbim, e un dialog cu între mine şi Ianis în fiecare zi. Vorbim despre fotbal, nu despre altceva. Pot să iau de la oricare. Ce e bun, iau. Ce e rău, arunc, nu stau”, a declarat Gheorghe Hagi, la OrangeSport.