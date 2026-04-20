Dominic Fritz, huiduit în propriul oraș, la ceremonia de premiere. Dinamo București a câștigat Cupa României la handbal masculin, după 29-27 cu Poli Timișoara, în finala disputată la Timișoara. Finalul turneului Final Four al Cupei României la handbal masculin a fost umbrit de reacția dură a publicului, care a huiduit câțiva politicieni prezenți la festivitatea de premiere.

De ce au fost huiduiți politicienii la finala Cupei României

Decizia Federația Română de Handbal de a implica reprezentanți politici la premiere în locul unor foști mari sportivi ai handbalului a stârnit nemulțumirea spectatorilor. În tribune s-au auzit fluierături și huiduieli, în special la adresa primarului și a viceprimarului Ruben Lațcău, potrivit .

Dinamo București a câștigat finala Cupei României, după ce a învins-o pe SCM Poli Timișoara cu scorul de 29-27. Deși diferența finală a fost mică, dinamoviștii au controlat jocul în mare parte și au avut avantaj constant, desprinzându-se decisiv în repriza a doua.

Dominic Fritz, huiduit la finala turneului Final Four al Cupei României. Cum a arătat finala mică

În meciul pentru locul trei, Minaur Baia Mare s-a impus cu 32-28 în fața Steaua București, după o evoluție mai solidă în partea a doua a jocului.

„Voiam să terminăm un pic mai bine. Am avut șansa să revenim la 2 goluri, am avut o ratare unu la unu cu portarul. Asta a făcut diferența: ratările noastre și greșelile neforțate”, a spus Ionuț Georgescu, antrenorul Stelei.

La rândul său, Nuno Farelo a apreciat prestația adversarilor:

„Este un meci pe care l-am câștigat. Sunt mulțumit. Toată lumea credea că va fi ușor, pentru că Steaua e o echipă de liga secundă. Eu am crezut exact contrariul. Cred că au jucat bine azi decât împotriva Timișoarei”.

După semifinale cu locuri libere, finala a adus o sală arhiplină la Timișoara. Publicul a susținut intens echipa gazdă, iar atmosfera a fost una de meci mare. Poli a ținut aproape de Dinamo în prima repriză și a intrat la pauză la doar un gol diferență, 14-15.

Dominic Fritz, huiduit la premiere. Ce spun gazdele după înfrângere

Antrenorul celor de la SCM Poli Timișoara a subliniat importanța momentului pentru oraș:

„Nebunie mare, da. Dar, cred că v-a fost dor să vedeți o nebunie de genul acesta în Timișoara după foarte mult timp. O nebunie frumoasă, care se putea termina mai bine. Ei sunt, totuși, echipa cu mai multă experiență internațională, foarte multe schimbări pe același nivel. Dar, faptul că am fost atât de aproape, faptul că ne-am ridicat nivelul unei finale contra unei echipe de Champions League într-o atmosferă incendiară…

Sincer să fiu, acesta a fost visul meu când am venit la Timișoara, să văd o sală arhiplină care va juca cu un trofeu pe masă. Și, sincer, mi s-a îndeplinit foarte repede”.

Cine au fost premiații turneului

Printre cei evidențiați la finalul competiției se numără:

Branko Vujovic – golgheter

Dan Vasile – cel mai bun portar

Pedro Valdes – cel mai bun apărător

Daniel Stanciuc – MVP

„Nu mă gândesc în special la lucrul acesta. Sunt extrem de fericit când reușesc să-mi ajut echipa, că joc, că mă impun ușor-ușor”, a declarat Stanciuc.