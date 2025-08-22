B1 Inregistrari!
Ioan Varga a ales înlocuitorul lui Dan Petrescu. La cine s-a orientat patronul CFR

Adrian Teampău
22 aug. 2025, 12:51
Patronul echipei de fotbal CFR Cluj, Ioan Varga, i-a găsit înlocuitor lui Dan Petrescu, după ce tehnicianul a decis să demisioneze. Noul antrenor este, de fapt, unul mai vechi, care a mai trecut de două ori prin Gruia.

Cuprins:

  • La ce antrenor s-a orientat patronul CFR
  • Dan Petrescu a demisionat de pe banca clujenilor

La ce antrenor s-a orientat patronul CFR

Dan Petrescu a demisionat de pe banca tehnică a CFR Cluj după eșecul din Suedia, unde echipa sa a pierdut cu 7-2 meciul jucat cu Hacken, în play-off-ul Conference League. În acest context, Ioan Varga a început să-i caute un înlocuitor. Pe lista scurtă a patronului s-ar fi aflat Cosmin Contra, Cristiano Bergodi și Andrea Mandorlini. Iar numărul trei a fost norocos, conform jurnalistului Horia Ivanovici de la Fanatik.

„În proporție de 99%, pot să vă anunț oficial, noul antrenor al CFR-ului va fi italianul Mandorlini. El ar fi alegerea lui Neluțu Varga. Pe listă, azi-noapte, a fost și Cosmin Contra, dar s-a ajuns la concluzia că e prea scump, iar CFR nu își permite un antrenor la banii lui Cosmin Contra.

Azi-noapte, pentru că nu au dormit, nici Cristi Balaj, nici ceilalți din conducere. Nu s-a dormit azi-noapte, pot să vă spun asta, așa, din culise, de la CFR. Neluțu Varga n-a dormit toată noaptea. E extrem de afectat. S-au pierdut 7-8 milioane de euro, care pentru CFR erau aur curat”, a spus jurnalistul Horia Ivanovici.

Tehnicianul italian a mai pregătit-o de două ori pe CFR Cluj, în perioadele 2009-2010 și 2024-2025. În 2010 a fost cel mai bun an din cariera de antrenor a lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj, dat fiind că a cucerit titlul de campioană, Cupa României și Supercupa României.

Dan Petrescu a anunțat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu 2-7 în fața formației Hacken, că pune capăt colaborării cu gruparea clujeană, el precizând că își asumă rezultatul și că trebuia ca cineva să plătească.

„A fost ca un vis urât. N-am reușit să îi oprim, am luat gol foarte repede, după care s-au făcut mari greșeli pe faza defensivă. Ei au prins o zi extraordinară. E o înfrângere rușinoasă, sută la sută cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Nici în visele mele negre nu mă gândeam. Toți suntem vinovați, dar principalul vinovat sunt eu, că sunt antrenorul. Am luat hotărârea ca să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză și băieții au nevoie de ceva nou.

Îmi pare rău că plec așa de la CFR, am avut aici ani foarte buni, dar cu o asemenea rușine nu pot să accept să merg mai departe. Îmi asum acest rezultat. Am nevoie de o pauză mai lungă. Îmi pare rău. Chiar dacă ne calificam, această pauză mi-o luam. Nu m-am simțit bine zilele astea deloc. Am luat o hotărâre care e bună și pentru club, și pentru mine. Am luat decizia nu neapărat la cald. Nu o să mă mai prezint la antrenamente, începând de mâine. Cineva trebuia să plătească la un asemenea scor”, a spus Dan Petrescu după meci.

