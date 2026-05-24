Ionuț Radu traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei sale în . Portarul român a devenit rapid una dintre piesele de bază ale celor de la Celta Vigo, prin evoluțiile solide din acest sezon.

Clubul din Galicia a anunțat că internaționalul român a câștigat Premiul Estrella Galicia. Distincția este acordată celui mai bun jucător al echipei din acest sezon.

Ionuț Radu, apreciat în Spania după sezonul excelent făcut la Celta Vigo

Clubul din Galicia a ținut să îl felicite public pe Ionuț Radu inclusiv în limba română. Mesajul special a fost postat pe ale celor de la Celta Vigo. „Moitos parabéns, Andrei Radu. Felicitări!”, au transmis spaniolii.

Gestul arată cât de apreciat a devenit românul la echipa din La Liga, după doar un sezon petrecut în Spania.

Tânărul în sârstă de 28 de ani a ajuns la Celta Vigo în vara lui 2025, după despărțirea de Venezia FC. Acesta s-a impus rapid ca titular și a avut evoluții constante între buturile formației din La Liga. În sezonul 2025-2026, românul a bifat 38 de meciuri ca titular și a reușit să păstreze poarta intactă în 10 partide.

„Această distincție pune punct unui sezon în care premiul a fost împărțit de mai mulți jucători, precum Iago Aspas, Javi Rueda, Sergio Carreira, Borja Iglesias, Carl Starfelt, Miguel Román și Ferran Jutgla, care au câștigat la rândul lor acest trofeu pe parcursul stagiunii”, a notat clubul, în emis.

