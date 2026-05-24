Ionuț Radu, desemnat cel mai bun jucător de la Celta Vigo. Sezon impresionant pentru portarul român în La Liga (FOTO)

Ana Beatrice
24 mai 2026, 16:33
Sursă Foto: Facebook - RC Celta﻿
Cuprins
  1. Ionuț Radu, apreciat în Spania după sezonul excelent făcut la Celta Vigo
  2. Parcursul lui Ionuț Radu continuă în Europa League alături de Celta Vigo

Ionuț Radu traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei sale în Spania. Portarul român a devenit rapid una dintre piesele de bază ale celor de la Celta Vigo, prin evoluțiile solide din acest sezon.

Clubul din Galicia a anunțat că internaționalul român a câștigat Premiul Estrella Galicia. Distincția este acordată celui mai bun jucător al echipei din acest sezon.

Ionuț Radu, apreciat în Spania după sezonul excelent făcut la Celta Vigo

Clubul din Galicia a ținut să îl felicite public pe Ionuț Radu inclusiv în limba română. Mesajul special a fost postat pe rețelele sociale ale celor de la Celta Vigo. „Moitos parabéns, Andrei Radu. Felicitări!”, au transmis spaniolii.

Gestul arată cât de apreciat a devenit românul la echipa din La Liga, după doar un sezon petrecut în Spania.

Tânărul în sârstă de 28 de ani a ajuns la Celta Vigo în vara lui 2025, după despărțirea de Venezia FC. Acesta s-a impus rapid ca titular și a avut evoluții constante între buturile formației din La Liga. În sezonul 2025-2026, românul a bifat 38 de meciuri ca titular și a reușit să păstreze poarta intactă în 10 partide.

„Această distincție pune punct unui sezon în care premiul a fost împărțit de mai mulți jucători, precum Iago Aspas, Javi Rueda, Sergio Carreira, Borja Iglesias, Carl Starfelt, Miguel Román și Ferran Jutgla, care au câștigat la rândul lor acest trofeu pe parcursul stagiunii”, a notat clubul, în comunicatul emis.

Parcursul lui Ionuț Radu continuă în Europa League alături de Celta Vigo

Format de Inter Milan, portarul român și-a construit experiența în mai multe campionate importante ale Europei. Acesta a evoluat de-a lungul carierei pentru Genoa CFC, US Cremonese, AJ Auxerre, AFC Bournemouth, Venezia FC și, în prezent, Celta Vigo.

Sezonul excelent făcut de Ionuț Radu a coincis și cu o performanță importantă pentru formația din Galicia. Celta Vigo a încheiat campionatul pe locul 6 în La Liga și și-a asigurat calificarea în Europa League. Succesul a venit după victoria obținută în ultima etapă, scor 1-0, contra celor de la Sevilla FC.

