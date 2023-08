Irina Begu, primele declarații după ce a fost eliminată de la US Open 2023: „Am răcit foarte tare, cred că a fost COVID”

Irina Begu a fost eliminată de la US Open 2023, după înfrângerea din primul tur al turneului cu locul 75 WTA, Tamara Korpatsch, scor 3-6, 2-6.

Bifând victoria împotriva Irinei Begu, Tamara Korpatsch s-a bucurat de primul succes al său la US Open.

Irina was never able to find a good rhythm today, she had some nice stretches, she kept fighting. Coming back from 5-0 down to 5-3 in the 1st set. But never enough to slow down Korpatsch too much. Tamara Korpatsch defeated Irina Begu 6-3, 6-2.

— Romanian Tennis (@WTARomania)