Irina Begu s-a calificat în finala turneului WTA 125 din Antalya

Irina Begu (33 de ani, 126 WTA) s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului Megasaray Hotels Open din Antalya.

După o pauză de aproape șapte luni din cauza unei accidentări la cot, tenismena română a marcat o revenire impresionantă pe teren. Este primul turneu la care participă Begu după absența îndelungată, demonstrând o recuperare completă și o formă sportivă excelentă.

Seems like waiting to start the season till she was fully healthy, and on clay, was the right choice as Begu keeps playing great and gets the win today to make the final in Antalya. Irina Begu defeated Moyuka Uchijima 7-5, 6-2.

She will face Jessica Bouzas Manerio if the final.

