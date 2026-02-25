Istoria fotbalului putea fi altfel, dacă Lionel Messi ar fi făcut alte alegeri în cariera sa sportivă. Vedeta argentiniană a vorbit despre opțiunile și pe care a fost la un pas să le accepte.

Istoria fotbalului ar fi fost altfel

Atacantul , actualul jucător al echipei Inter Miami, a povestit despre oferta pe care a primit-o să joace pentru a Spaniei. S-a întâmplat pe vremea când activa la , iar dacă ar fi acceptat istoria fotbalului recent ar fi fost total diferită. Starul argentinian a declarat că a fost cât pe ce să facă acest pas, informează EFE.

„La un moment dat, a apărut ceva din Spania. Jucam deja pentru Barcelona şi ei au sugerat cumva asta. Este normal, li s-a întâmplat multor copii pe atunci. Deşi sunt evident argentinian, am mers la Barcelona când eram foarte tânăr şi am jucat o mare parte din cariera mea la categoriile inferioare acolo, iar posibilitatea exista, s-ar fi putut întâmpla”, a relatat Messi în cadrul podcastului „Miro de Atras” (Privind în urmă).

El a subliniat, însă, că și-a dorit dintotdeauna să reprezinte naționala de fotbal a Argentinei, motiv pentru care a declinat oferta venită din Spania.

„Dar, ei bine, dorinţa mea a fost întotdeauna Argentina”, a adăugat câștigătorul Balonului de Aur.

Dezvăluirile lui Lionel Messi

Pe lângă faptul că ar fi putut juca pentru echipa națională a Spaniei, ceea ce ar fi schimbat istoria fotbalului, Lionel Messi a vorbit și despre alte lucruri. El a amintit de legendarul fotbalist argentinian , pe care l-a descris drept „un fenomen”. El a recunoscut că regretatul jucător și-a pus amprenta asupra carierei sale.

„A marcat generaţiile. Am crescut cu videoclipurile lui. L-am văzut la Newell’s, dar eram un copil. Acea zi a debutului său şi acel gol sunt gravate în memoria mea. În 1990 eram copii, iar în ’94 s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu-l mai vedeam la fel de des. Dar Diego transcende totul”, a afirmat el.

Totodată, a vorbit despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Maradona, la scurtă vreme după ce s-a întors de la Cupa Mondială Under 20 din 2005.

„Prima dată când l-am întâlnit a fost când m-a invitat la spectacolul său. Tocmai mă întorsesem de la Cupa Mondială Under-20 din 2005. Cred că a fost în timpul unei ferestre FIFA înainte de 2006. A apărut în vestiar cu toată familia mea”, a spus Messi.

Messi a contribuit la istoria fotbalului

În cadrul podcastului, Lionel Messi și-a amintit meciul pe care echipa națională a Argentinei l-a jucat contra Mexicului, în faza grupelor la cupa Mondială din 2022. El a recunoscut că această partidă, demnă de istoria fotbalului, a fost una dintre cele mai dificile din cariera sa.

„Am spus-o, meciul ăla împotriva Mexicului a fost decisiv şi unul dintre cele în care am suferit cel mai mult. A fost un meci în care am avut multe în joc, dar a trebuit să ne uităm la tot ce făcusem înainte. Am jucat multe meciuri fără a fi învinşi; meciul împotriva Arabiei Saudite nu a putut schimba nimic. A trebuit să ne întoarcem la a fi noi înşine. În mod subconştient, mintea îţi joacă feste: spui că câştigi, dar dacă pierzi, eşti eliminat”, a mai spus decarul argentinian.

Totodată, a vorbit și despre regretele din viața personală. Messi spune că îi pare rău că nu a studiat mai bine limba engleză. Argentinianul joacă, în prezent, la Miami, pentru echipa locală Inter, iar lipsa cunoștințelor de limbă îi crează bariere de comunicare. Cunoștințele de limba engleză l-ar fi ajutat să se înțeleagă mai ușor cu marile figuri ale lumii pe care le-a cunoscut.

„Regret multe lucruri. Le spun copiilor mei. Că nu am avut o educaţie bună, că nu am învăţat engleza în copilărie. Am avut timp să studiez şi regret foarte mult. Apoi ai parte de momente în care eşti alături de figuri importante, încerci să vorbeşti sau să porţi o conversaţie şi te simţi cam ignorant”, a recunoscut el.