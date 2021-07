JO 2020: Ancuța Bodnar și Simona Radiș, primele reacții după demonstrația de forță din calificările de la dublu vâsle

Ancuța Bodnar și Simona Radiș s-au calificat în semifinalele probei de dublu vâsle feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, după o prestație superbă care le-a asigurat prima poziție a cursei de calificare. „Hai România”, a fost mesajul Federației Române de Canotaj, care a felicitat echipajul.

JO 2020: Cum au reacționat Ancuța Bodnar și Simona Radiș după demonstrația de forță din calificările la dublu vâsle

„Nu am fost chiar singure, am avut și adversare. Doar că am avut un timp mult mai bun decât ele, le-am devansat chiar din prima parte a cursei și am păstrat distanța până în final”, a fost prima reacție a Simonei Radiș, potrivit Eurosport.

Româncele au obținut primul timp de calificare și au avut un avans de peste 30 de metri față de următoarele clasate.

„Avem primul timp de calificare. Sperăm să demonstrăm aceeași valoare și în semifinală, poate cu un timp și mai bun”, a spus Ancuța Bodnar.

Primele întreceri la proba de dublu vâsle feminin pun reprezentantele României și Țărilor de Jos în postura de mari favorite la medalia de aur.

„Este cea mai mare dorință a noastră, pentru asta vom lupta în fiecare cursă și vom da totul. Într-adevăr, sperăm să mergem acasă cu cea mai frumoasă amintire”, a mai declarat Simona Radiș.

După cursa câștigată în jurul orei 5:20 (ora României), cele două „tricolore” le-au transmis un mesaj și fanilor.

„Le transmitem fanilor să fie alături de noi în continuare. Să știe că pentru noi contează foarte mult susținerea pe care o primim. Le mulțumim pentru tot, să aibă încredere și să rămână cu noi până la capăt și încă o lovitură în plus”, au spus cele două sportive.

La rândul lor, Florin Marian Enache și Ionuț Prudeanu și-au asigurat locul în semifinalele probei de dublu vâsle masculi, obținând locul al treilea în cadrul cursei de calificare, a mai precizat Federația Română de Canotaj.