Judecătorii australieni au decis deportarea imediată a lui Novak Djokovic. Tenismenul nu va putea participa la Australian Open 2022

Judecătorii australieni au decis deporatarea lui Novak Djokovic. Sentința se va aplica imediat, ceea ce însemnă că nu va mai participa la Australian Open. Decizia instanței vine cu doar o zi înainte de începerea turneului sportiv.

Decizia de expulzare a lui Novak Djokovic a fost luată în unanimitate de cei 3 judecători. Novak Djokovic este forțat să plece din Australia şi ratează astfel șansa de a câștiga pentru a 10-a oară turneul de la Melbourne.

Tennis star Novak Djokovic loses appeal as decision to cancel his visa is upheld by an Australian court https://t.co/no70rYrCr4

