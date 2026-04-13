Julia Sauter a încheiat unul dintre cele mai importante sezoane din carieră, dar nu se oprește aici. Sportiva care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă a anunțat că va reveni în competiții și anul viitor.

De ce a atras atenția sezonul Juliei Sauter

Patinatoarea în vârstă de 28 de ani, originară din Germania, a concurat pentru la de la Milano-Cortina și a obținut un rezultat remarcabil. Ea a terminat concursul pe locul 17, cea mai bună clasare olimpică reușită de o patinatoare română.

Performanța a confirmat progresul constant arătat în ultimii ani și a pus-o într-o lumină favorabilă pe scena internațională. Pentru sportiva care a trecut prin numeroase dificultăți logistice și financiare, rezultatul a avut o valoare specială.

Ce probleme au apărut după Jocurile Olimpice

La doar o lună după competiția olimpică, Julia Sauter a participat la , unde a traversat un moment delicat înaintea programului scurt. Sportiva a trecut printr-un atac de panică, însă a reușit să continue concursul.

Ea s-a calificat în programul liber și a încheiat întrecerea pe poziția a 22-a. După concurs, patinatoarea a vorbit deschis despre dezamăgirea resimțită și despre nevoia unui nou obiectiv important.

„Trebuie să discut și cu soțul meu și apoi să iau o decizie cu privire la ce îmi rezervă viitorul. De fapt, acum avem o federație în România și poate că pentru mine acest lucru este benefic și pot obține puțină finanțare”, a spus Julia pentru Goldenskate.

Ce a anunțat patinatoarea

La mai puțin de două săptămâni după Mondiale, Sauter a publicat un mesaj amplu pe Instagram și a confirmat că va continua. Sportiva le-a mulțumit celor care i-au fost aproape și a descris sezonul recent drept unul memorabil.

„Închei acest sezon cu cel mai mare zâmbet și cu o inimă incredibil de plină. Uitându-mă în urmă, nu simt nimic altceva decât o recunoștință profundă pentru fiecare suiș și pentru fiecare provocare. Fiecare moment m-a influențat și m-a condus spre o performanță pe care doar o visam.

Echipei mele și tuturor din jurul meu: un mulțumesc nu va fi niciodată de-ajuns. Credința voastră în mine, sacrificiile voastre și susținerea constantă au însemnat mai mult decât pot pune în cuvinte. Sunt atât de norocoasă că am oameni atât de minunați în jurul meu, care mă motivează să cresc și să devin mai bun zi de zi.

Acest sport înseamnă totul pentru mine, la fel ca oamenii care împart această călătorie cu mine. Sunt mai mult decât recunoscătoare pentru acest sezon de neuitat și pentru toți care mi-au fost alături.

Acestea fiind spuse… Sunt entuziasmată să anunț că acesta nu e finalul! Mă voi întoarce pentru încă un sezon, pregătită să continui să cresc și să dau totul”, a transmis Julia Sauter, potrivit gsp.ro