Karim Benzema are o nouă echipă. Atacantul francez a semnat un contract impresionant

Atacantul francez, deținătorul Balonului de Aur, a luat o decizie surprinzătoare și a ales să părăsească Real Madrid, chiar dacă mai avea contract cu clubul până la 30 iunie. Destinația sa următoare este Al-Ittihad, echipa campioană a Arabiei Saudite.

Conform informațiilor furnizate de jurnalistul Fabrizio Romano, s-a confirmat că pe o parte din documentele necesare pentru transferul său la clubul Al-Ittihad. Acest acord va fi valabil până în anul 2025.

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!

Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.

Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)