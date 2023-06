Karim Benzema explică motivul din spatele alegerii sale de a juca la Al-Ittihad, în Arabia Saudită: „Mi-aș dori să las o moștenire aici”

după o colaborare de 14 ani și a semnat un contract cu Al-Ittihad, o echipă cu care va juca în următorii doi ani. Atacantul francez a fost oficial prezentat la clubul arab în ziua de joi, 8 iunie 2023.

Golgheterul Arabiei Saudite, „deposedat” de numărul 9 în urma venirii lui Benzema

Oficialii de la Al-Ittihad au fost nevoiți să îl „deposedeze” pe Abderrazak Hamdallah, golgheterul Arabiei Saudite din ultimul sezon (21 de reușite), de tricoul cu numărul 9. Această decizie a fost luată în urma aducerii noii grupări, câștigătoare a Balonului de Aur 2022, care va evolua cu același număr 9, așa cum s-a întâmplat și la Real Madrid.

Atacantul cu origini franceze a exprimat dorința sa de a lăsa o „moștenire” la Al-Ittihad și speră că prin aceasta va contribui la creșterea clubului.

„Sper să-mi ajut clubul și să câștigăm multe trofee. Mi-aș dori să las o moștenire aici. Vreau să-mi depășesc limitele. Al Ittihad este unul dintre cele mai mari cluburi din Arabia. Are mulți fani și multe trofee. Sper să ajut clubul să crească. Are un stadion incredibil și există multă pasiune în jurul clubului”, a declarat Karim Benzema, citează gsp.ro.

Karim Benzema alege să joace pentru Al-Ittihad în Arabia Saudită

că una dintre motivele pentru alegerea Arabiei Saudite este legată de religia sa. Fiind musulman, consideră că este o onoare să joace într-o țară cu o puternică tradiție islamică precum Arabia Saudită, scrie wowbiz.

De asemenea, fotbalistul francez a menționat că a mai vizitat această regiune și s-a simțit extrem de bine acolo. Experiența anterioară în această țară i-a lăsat o impresie pozitivă, ceea ce l-a influențat în alegerea sa.

Un alt aspect care a contat în decizia lui Benzema este faptul că fostul său coleg de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se află deja în același campionat. Această perspectivă i-a oferit o oportunitate interesantă de a juca împreună cu Ronaldo din nou și de a-și reînnoi colaborarea în fotbal.

„Sunt musulman și asta e o țară musulmană. Mereu am dorit să locuiesc într-o astfel de țară. Am mai fost aici și m-am simțit foarte bine. Cel mai important e că e o țară musulmană și frumoasă. Când am discutat cu cei din familia mea, toți au fost fericiți”, a adăugat câștigătorul Balonului de Aur 2022.