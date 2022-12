La ce metodă inedită a apelat Neymar pentru a evita o nouă accidentare. Ce le-a promis jucătorilor sud-coreeni

Echipa națională de fotbal a Braziliei ale Cupei Mondiale din Qatar, după ce a învins Coreea de Sud cu scorul de 4-1, într-un meci spectaculos din optimile de finală ale competiției.

Neymar a revenit după accidentarea suferită la meciul de debut al Braziliei contra Serbiei, scor 2-0, și a intrat din primul minut al meciului cu Coreea de Sud, în care a marcat un gol.

Se pare că fotbalistul le-a făcut adversarilor o propunere inedită, potrivit .

Neymar a fost titular și a reușit chiar să marcheze în minutul 13 de la unsprezece metri. În acest mod, starul sud-americanilor a ajuns la 76 de reușite pentru reprezentativa Braziliei și mai are nevoie de un singur gol pentru a-i egala recordul legendarului Pele.

Fotbalistul și-a dorit să revină cât mai repede alături de naționala Braziliei în lupta pentru Cupa Mondială, dar i-ar putea încheia aventura la această ediție a turneului final.

Pentru a evita un nou accident, Neymar le-ar fi promis jucătorilor sud-coreeni că dacă nu îl vor faulta dur, le va semna tricourile tuturor.

🚨 Neymar reportedly told the Korean players he will sign all their jerseys if they do not foul him 🇧🇷🤣

— The World Cup Hub (@TheWorldCupHub)