Ladislau Boloni a fost puternic marcat de a lui Mircea Lucescu. Acesta a povestit că l-a rugat insistent la ultima lor discuție să se lase de antrenorat, dar Lucescu nu l-a ascultat deoarece „fotbalul îl făcea să trăiască”. „Nu pot să spun că tot fotbalul l-a omorât, nu pot să spun asta”, a mai afirmat Boloni.

Ladislau Boloni, despre ultima discuție cu Mircea Lucescu

„Am tot sperat să se întâmple un miracol, ascultam știrile, mă uitam pe toate canalele din jumătate în jumătate de oră, doar o veni o veste mai bună. Nu pot… a fost un mare om.

La ultima mea discuție cu el i-am spus să lase dracului fotbalul, că nu mai are nimic de dovedit, făcuse totul, reușise totul. Dar fotbalul îl făcea să trăiască. Nu pot să spun că tot fotbalul l-a omorât, nu pot să spun asta.

A trăit extraordinar, a făcut ce-i plăcea, dar sunt momente când realitatea este amară. Viața nu e tot timpul roz, vin și momente ca acesta. Ar fi fost frumos să se bucure mai mult de bătrânețe, de pensie, liniștit, să nu mai treacă prin toate astea. Dar așa a fost să fie. Păcat. Transmit condoleanțe familiei!”, a transmis Ladislau Boloni, pentru

Boloni, despre Lucescu: Eu nu am văzut antrenor care ar fi putut face mai mult în fotbal

De numele lui Mircea Lucescu se leagă revenirea lui Ladislau Boloni la echipa națională, în 1981, după ce acesta fusese interzis de regimul comunist.

„Eu nu am văzut antrenor care ar fi putut face . A plecat de la lucruri simple la deosebit de grele, iar soluțiile au fost inteligența și curajul. Curaj să muncească și inteligența de a convinge oamenii să accepte ideile lui. Jos pălăria! Mai mult decât Mircea nu a dat nimeni. Lucescu a revoluționat, a adus sânge nou în stilul de antrenament și construcția echipelor. Nimeni nu era capabil să facă ce a făcut el”, declara Ladislau Boloni despre Mircea Lucescu, în iulie anul trecut.