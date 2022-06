Universitatea Craiova și-a ales noul antrenor după ce l-a dat afară pe Laurențiu Reghecampf

Laszlo Balint, în vârstă de 43 de ani, este noul Duminică, antrenorul Laurențiu Reghecampf a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului cu Universitatea Craiova.

Prezentarea oficială a noului antrenor al Științei va avea loc astăzi, ora 15:30, în sala de conferințe „Sebastian Domozină”. Universitatea Craiova va transmite live această conferință de presă, se arată într-un comunicat.

Laszlo Balint este noul antrenor al Universității Craiova

Laszlo Balint a antrenat UTA în perioada iunie 2019 – ianuarie 2022 și a reușit promovarea cu arădenii în vara lui 2020. Revenirea „Bătrânei Doamne” pe prima scenă a fotbalului românesc a avut loc după o pauză de 12 ani, potrivit .

Acesta va semna un contract valabil pe două sezoane.

Laurențiu Reghecampf, prima reacție după despărțirea de Universitatea Craiova

Laurențiu Reghecampf a preluat-o pe Universitatea Craiova în luna iulie a anului trecut. Formația din Bănie a încheiat, cu fostul campion cu FCSB pe banca tehnică, sezonul din Liga 1 pe locul trei și a părăsit Cupa României în faza semifinalelor, unde a pierdut cu Sepsi.

„Așa este, am închis colaborarea în această seară (n.r. duminică seară) cu Universitatea Craiova. Vrea să le mulțumesc mult publicului, jucătorilor și celor alături de care am muncit în acest an și să-i urez succes echipei mai departe. A fost o experiență interesantă”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Cu „Reghe” pe bancă, CS Universitatea Craiova a bifat 22 de victorii, șase remize și 10 eșecuri în Liga 1.