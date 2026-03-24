Lionel Messi bate un nou record. Starul argentinian a înscris mai multe goluri din lovituri libere decât Pele

Adrian Teampău
24 mart. 2026, 11:46
Lionel Messi, Foto: Hepta.ro / AFP7 / Oscar J. Barroso
Cuprins
  1. Încă un record pentru Lionel Messi
  2. Argentinianul a ajuns la 900 de goluri marcate

Lionel Messi, unul dintre cei mai buni fotbaliști la nivel global, bate record după record. De această dată, starul argentinian a reușit să depășească numărul de goluri înscrise din lovituri libere directe de legenda fotbalului brazilian Pele.

Încă un record pentru Lionel Messi

Atacantul argentinian, care joacă pentru Inter Miami, a înscris duminică, pentru victoria echipei sale, 3-2, în faţa formaţiei New York City FC. Cu acest gol, înscris din lovitură liberă directă, Lionel Messi a atins un total de 71 de goluri din acest tip de execuție. Astfel, el a reușit să-l depășească pe legendarul fotbalist brazilian Pele, informează cotidianul sportiv Marca.

Pele, legenda fotbalului brazilian, triplu campion mondial, a reușit să încrie 70 de goluri din lovituri libere directe, în cursul carierei sale.

În vârstă de 38 de ani, căpitanul selecţionatei Argentinei urmărește, acum, un alt record istoric, deținut de fotbalistul brazilian Juninho Pernambucano. Acesta a marcat 77 de goluri din lovituri libere directe.

Pernambucano a evoluat în cursul carierei sale la echipele Sport Recife, Vasco da Gama, Olympique Lyon, Al-Gharafa şi New York Red Bulls. El s-a retras din activitatea competițională în anul 2014. În cariera sa, a jucat de 40 de ori pentru echipa națională a Braziliei.

Argentinianul a ajuns la 900 de goluri marcate

Zilele trecute, Lionel Messi a ajuns la 900 de goluri, după ce a avut o reușită în meciul lui Inter Miami cu Nashville (1-1). Este al doilea jucător din istorie care atinge această bornă, după Cristiano Ronaldo. El mai are la dispoziție doi ani pentru a ajunge la golul cu numărul 1.000. Aceasta deoarece contractul său cu echipa din Miami este valabil până la sfârșitul anului 2028.

Cele 900 de goluri au fost înscrise, de-a lungul prolificei sale cariere, pentru Barcelona. În Spania, argentinianul a marcat 672 de goluri în 778 de meciuri oficiale. Ulteior, la PSG, a adunat doar 32 de reușite din 75 de meciuri, înainte de a pleca în Statele Unite. Pentru actuala sa echipă de club, Inter Miami, a ajuns la 81 de goluri în 94 de meciuri.

La reușitele pentru echipa de club se adaugă cele marcate în jocurile echipei naționale a Argentinei. Messi a încris de 115 ori în 196 de partide.

În clasamentul celor mai buni golgheteri ai fotbalului mondial, argentinianul este depășit de Cristiano Ronaldo. Portughezul a atins pragul de 900 de goluri, în în meciuri oficiale, în septembrie 2024. În prezent  Ronaldo a ajuns la 965 de reușite. În clasament urmează brazilianul Pele, cu 765 de reușite. Iar dintre jucătorii activi, doar Robert Lewandowski (37 de ani / Barcelona) se apropie de podium, cu un total de 714 goluri.

