Lionel Messi eliminat din Cupa Mondială a Cluburilor. PSG s-a distrat cu Inter Miami

Lionel Messi și coechipierii săi de la Inter Miami nu au reușit să reziste campioanei Europei, PSG, în optimile . Francezii au câștigat și merg mai departe în sferturile competiției.

Echipa franceză a învins duminică, la Atlanta, cu scor 4-0, gruparea americană Inter Miami, la care joacă și Lionel Messi, şi s-a calificat în etapa superioară a Cupei Mondiale a Cluburilor. Francezii s-au impus din prima repriză, încercând să tranșeze rapid soarta meciului cu campioana Americii.

PSG a deschis scorul foarte repede, în minutul 6, prin Joao Neves, cu o lovitură cu capul din centrarea lui Vitinha. Apoi, elevii lui Luis Enrique au marcat pentru a doua oară, însă golul lui Fabian Ruiz, din minutul 15, a fost anulat.

Pe final de repriză, parizienii au mai înscris de trei ori. Mai întâi, Joao Nevesc a majorat avantajul lui PSG, în minutul 39. După încă şase minute Aviles a înscris în propria poartă. Ultimul gol al lui PSG a venit în minutul 45+2 când Hakimi a stabilit scorul reprizei, 4-0 pentru parizieni.

În repriza a doua americanii au încercat să revină în joc și au evoluat mai ofensiv. Aici trebuie să recunoaștem că, având un avantaj de patru goluri, nici parizienii nu s-au mai forțat. În cele din urmă, meciul s-a încheiat, iar PSG s-a impus cu 4-0, calificându-se în sferturile de finală. Viitoarea adversară va fi decisă în partida dintre Flamengo – Bayern Munchen.

a fost integralist în meciul de la Atlanta, pentru echipa din Statele Unite, însă nu a avut nici o șansă în fața foștilor săi coechipieri. Singura consolare pentru starul argentinian, la final, a fost mesajul pe care i l-a transmis Ousmane Dembele (28 de ani), fostul său coechipier de la Barcelona care acum joacă pentru campioana Franței.

La finalul partidei, Ousmane Dembele a postat pe Instagram o fotografie în care apărea alături de Leo Messi în timp ce zâmbesc. Alături, fotbalistul francez a postat un mesaj special pentru Messi.

„Mă bucur să te revăd. Ești cel mai mare jucător din toate timpurile. Sper să continui să scrii istorie cu Inter Miami, așa cum ai făcut-o la această Cupă Mondială a Cluburilor”, a fost mesajul lui Dembele pentru fostul coechipier.

🚨📲 Ousmane Dembele on IG: „How nice to see you again, Messi, the best player of all time… I hope you continue to make history with Inter Miami as you did in the Club World Cup.” ❤️🇫🇷

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk)