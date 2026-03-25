Mohamed Salah, legenda vie a clubului de fotbal , va deveni liber de contract la finalul acestui sezon competițional. Conducerea grupării de pe Anfield Road a decis să nu-i mai prelungească contractul.

„Faraonul” Mohamed Salah pleacă de la Liverpool

a avut o carieră de succes, pe Anfield Road, care a durat mai bine de nouă ani. În acest timp, Mohamed Salah i-a impresionat pe suporteri cu driblingurile și golurile sale, contribuind la obținerea a numeroase trofee. Ultimul sezon nu a fost atât de reușit, astfel încât conducerea clubului a decis să nu-i prelungească înțelegerea. Conform AFP, atacatul își va încheia socotelile cu gruparea de pe Anfield Road.

„Mohamed Salah îşi va încheia ilustra carieră la Liverpool FC la sfârşitul sezonului 2025-2026”, a anunţat clubul englez într-un comunicat de presă.

Despărțirea a fost confirmată și de jucătorul egiptean, în vârstă de 33 de ani. Faraonul, așa cum este alintat de suporteri, a postat un videoclip pe rețelele sociale, pozând alături de numeroasele sale trofee. În clip, jucătorul repetă versurile imnului emblematic al clubului: „Nu vei merge niciodată singur” (You’ll Never Walk Alone).

„A pleca nu este niciodată uşor. Voi fi mereu unul dintre voi şi acest club va fi mereu o casă pentru mine şi familia mea. Vă mulţumesc pentru tot. Vă mulţumesc tuturor, nu voi merge niciodată singur”, a transmis fotbalistul.

Statisticile unui mare campion

La Liverpool, în tricoul roşu cu numărul 11, Mohamed Salah a marcat 255 de goluri în 435 de meciuri jucate, El a devenit al treilea cel mai mare marcator din istoria clubului de englez. Împreună cu echipa sa, egipteanul a câștigat de două ori campionatul Angliei şi o Ligă a Campionilor. De asemenea a obținut numeroase trofee, de la Cupa Mondială a Cluburilor la Supercupa Europei, inclusiv cupe naţionale.

Cu 29 de goluri şi 18 pase decisive Mo Salah a ajutat-o pe Liverpool şi pe noul antrenor, Arne Slot, să câştige titlul în Premier League anul trecut. A fost votat jucătorul sezonului.

Datorită performanțelor sale, suporterii echipei și locuitorii din Liverpool l-au declarat faraon, titlu pe care nu i l-au retras nici chiar atunci când performanţele sale au scăzut. De altfel, în tribunele de pe Anfield se aud periodic scandări dedicate fotbalistului care a făcut istorie în tricoul roșu:

„Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, Alergând pe aripă… Salah, la, la, la, laaaaaa… Regele Egiptului”.

Despărțirea de Mohamed Salah era previzibilă

Anul trecut, în aprilie, Liverpoool i-a contractul atacantului până în 2027, potrivit presei sportive. Ulterior, situația s-a schimbat dat fiind că Mohamed Salah a avut un sezon competițional mai puțin spectaculos, în ediția 2025-2026. În aceste condiții, era de așteptat să se producă despărțirea. În decembrie anul trecut, fotbalistul a acuzat o situație „inacceptabilă, incorectă” dat fiind că a fost ținut trei meciuri consecutiv pe bancă.

„Simt că clubul m-a dat la o parte. (…) Nu eu sunt problema, am făcut atât de multe pentru acest club. Nu trebuie să lupt în fiecare zi pentru poziţia mea, pentru că am meritat-o”, spunea Salah în fața jurnaliștilor.

În urma acestei ieșiri a fost exclus din lot pentru un meci. Ulterior, după performanțele pe care le-a avut cu echipa națională a Egiptului, la Cupa Africii pe Naţiuni, şi-a recăpătat poziţia de titular. A fost reintrodus în primul 11 ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acum, la final de contract, Salah mai are două luni de jucat, având ca obiective încă două trofee: Cupa Angliei şi .

„Cunoscând mentalitatea şi spiritul de competiţie al lui Salah, acesta va viza cel mai bun rămas bun posibil, conducându-şi echipa spre victorie în finala Ligii Campionilor de la Budapesta”, este de părere fostul fundaş al lui Liverpool, Jamie Carragher, într-un articol publicat în Daily Telegraph.