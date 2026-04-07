Lovitură pentru fotbalistul Rapidului. Femeia în vârstă de 68 de ani, accidentată pe o trecere de pietoni din București de fotbalistul Rapidului, Kader Keita, a decedat după mai bine de o lună de spitalizare. Victima fusese internată la Spitalul Floreasca, unde medicii au încercat să o salveze, însă starea ei s-a agravat în timp. În cele din urmă, femeia a murit în urma rănilor suferite.

Lovitură pentru fotbalistul Rapidului. Cum se schimbă situația juridică pentru fotbalist

Decesul victimei schimbă radical cursul anchetei. În acest context, încadrarea juridică a faptei va fi modificată, iar fotbalistul urmează să fie cercetat pentru ucidere din culpă, potrivit Știripesurse.

Potrivit legislației, în astfel de cazuri nu mai este necesară o plângere prealabilă din partea familiei, deoarece moartea victimei duce automat la schimbarea încadrării juridice.

Cum s-a produs accidentul din București

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 3 martie 2026, în jurul orei 05:45, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae, din Sectorul 2 al Capitalei. Polițiștii au fost alertați prin 112 că o femeie rănită, cu leziuni la cap, se afla întinsă pe carosabil. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a transportat-o de urgență la spital.

Inițial, femeia le-a spus salvatorilor că ar fi căzut, însă ulterior medicii au observat că rănile sunt compatibile cu un accident rutier.

Lovitură pentru fotbalistul Rapidului. Cum au descoperit polițiștii adevărul

După ce cazul a ridicat suspiciuni, o echipă de la a mers la spital pentru a clarifica situația.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că femeia fusese, de fapt, victima unui accident de circulație, iar șoferul implicat plecase de la locul faptei fără acordul autorităților.

Cum a fost prins Kader Keita

Investigațiile au fost preluate de polițiștii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți, care au reușit să identifice rapid persoana responsabilă.

Este vorba despre un , ulterior confirmat ca fiind fotbalistul Rapidului. Acesta a fost găsit de polițiști și dus la audieri pentru continuarea cercetărilor.