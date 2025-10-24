Lovitură pentru Halep. Retragerea Simonei Halep din tenis, la vârsta de 34 de ani, a adus cu sine nu doar sfârșitul unei cariere remarcabile, ci și pierderi financiare semnificative. Jurnaliștii din SUA estimează că fosta lideră mondial ar fi pierdut aproape 18 milioane de euro după ce și-a anunțat retragerea în urmă cu opt luni.

Potrivit Celebrity Net Worth, Simona Halep avea o avere estimată la circa 48 de milioane de dolari, din care 40,2 milioane de dolari doar din premiile turneelor. Ea se situa pe locul trei în topul jucătoarelor cu cele mai mari venituri, după . După retragere, averea sa ar fi scăzut la aproximativ 30 de milioane de dolari.

Lovitură pentru Halep. Ce a contribuit la declinul financiar al său

Retragerea a venit după un scandal de dopaj, care a afectat-o puternic. Chiar dacă suspendarea i-a fost, ulterior, redusă, Halep a fost nevoită să renunțe la competiții. De asemenea, a pierdut și contracte importante de sponsorizare, inclusiv colaborarea cu brandul elvețian de ceasuri de lux Hublot, potrivit .

În plus, sportiva are cheltuieli ridicate din cauza proceselor în care este implicată. Printre acestea se numără un proces în SUA, prin care Halep a cerut despăgubiri de 10 milioane de dolari firmelor care au produs suplimentele contaminate cu roxadustat. Una dintre firme este Quantum Nutrition Inc.

În ce a investit Simona Halep

Chiar și în perioada dificilă, Simona Halep a continuat să investească inteligent. Fosta campioană de Grand Slam a investit bani în hotelurile sale, atât la munte, cât și la mare, diversificându-și portofoliul și s-a pregătit pentru perioada post-tenis.

Când s-a retras Simona Halep din tenis

Simona Halep s-a retras din tenis în luna februarie, după o carieră de excepţie, în care a câştigat două turnee de Grand Şlem, Roland Garros şi Wimbledon.

Halep a declarat că trofeul de la Wimbledon va rămâne pe primul loc în cariera sa, pentru că a fost cel mai bun meci pe care l-a jucat vreodată.