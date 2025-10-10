B1 Inregistrari!
Mircea Lucescu, după România-Moldova: „Scorul de 2-1 e puțin mincinos, scorul putea să fie 2-0…"

Elena Boruz
10 oct. 2025, 08:32
Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Mircea Lucescu: „Meciul ne-a ajutat să…”
  2. Ce nemulțumiri are Mircea Lucescu
  3. Selecționerul României: „Să vedem dacă acesta va fi din nou ultimul al meu”

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, a reacționat în urma meciului amical pe care România l-a disputat joi seara, pe „Arena Națională” împotriva Moldovei (2-1).

Antrenorul, deși învingător, a avut câteva remarci, în urma partidei, în special în ceea ce privește arbitrajul. România-Moldova a fost un meci amical, dar chiar și așa, atât elevii lui Lucescu, cât și ai lui Lilian Popescu au luptat pentru a obține victoria.

Mircea Lucescu: „Meciul ne-a ajutat să…”

„Il Luce” a explicat, în urma duelului de la București, faptul că meciul a fost unul „bun” și a contribuit la punerea în evidență a unor jucători din campionatul intern. De asemenea, tehnicianul a precizat că rezultatul le dă încredere „tricolorilor” înainte de partida pe care o vor disputa cu Austria.

„A fost un meci bun de pregătire împotriva unei echipe ambițioase și motivate care venea după o înfrângere caraghioasă (n.r. – 11-1 cu Norvegia), pentru că nu pot să-i spun altfel. Dar Moldova e o echipă care a făcut progrese, are un grup de jucători competitivi. Eu sunt mulțumit pentru că am dat azi posibilitatea jucătorilor din campionatul intern să joace la echipa națională. Și au demonstrat că merită. Au fost și jucători tineri, Eissat, Ciubotaru, iar prezența lor înseamnă mult pentru viitorul fotbalului românesc. Deci meciul ne-a ajutat foarte mult să vedem și alți jucători. Iar 2-1 este un rezultat pozitiv, ne dă încredere și entuziasm înaintea meciului cu Austria”, a declarat selecționerul la conferința de presă, conform agerpres.

Ce nemulțumiri are Mircea Lucescu

Lucescu are totuși o nemulțumire majoră: arbitrajul. Selecționerul „Generației de Suflet” consideră că arbitrajul nu a fost unul corect și pune acest lucru pe seama unui ghinion.

„Scorul de 2-1 e puțin mincinos, scorul putea să fie 2-0… pentru că fault a fost clar la golul pe care l-am primit noi. E greu să nu vezi un astfel de fault. Capul jucătorului a lovit mâna portarului și nu mingea, care a căzut în poartă. Nu știu, din păcate am eu ghinionul ăsta permanent cu arbitrajul… pentru că am avut și un penalty clar, a fost o piedică în careu fără discuție. Astea sunt elemente care pot determina rezultatul unui meci”, a precizat antrenorul.

Selecționerul României: „Să vedem dacă acesta va fi din nou ultimul al meu”

„Il Luce” a vorbit și despre meciul pe care românii îl vor disputa duminică cu Austria, pe teren propriu. Acesta a spus că este un meci foarte important, care cel mai probabil îi va decide soarta ca antrenor la echipa națională.

„Acum pentru noi contează barajul, să fie clar. Duminică este un meci de mare prestigiu cu Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost un meci contra Austriei (n.r. – în primul său mandat). Să vedem dacă acesta va fi din nou ultimul al meu. Vom vedea. Nu știu ce o să fie (n.r. – dacă va sta pe bancă la meciul de baraj). Eu am făcut o promisiune și eu sunt un om de cuvânt, vom vedea ce va fi”, a adăugat selecționerul.

