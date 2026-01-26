Maria Scheip-Constantinescu în vârstă de 91 de ani a trecut în neființă, după ce a făcut anunțul luni. Cu un palmares ce include trei medalii de aur la campionatele mondiale, Maria Scheip-Constantinescu face parte din elita istorică a sportului național. Performanțele sale au acoperit atât perioada handbalului în 11, cât și pe cea a handbalului modern, în 7 jucători, marcând o eră de aur pentru România.

Cine a fost Maria Scheip-Constantinescu și ce recorduri a stabilit

Născută într-o perioadă în care handbalul se juca încă pe teren de fotbal (în 11), Maria Scheip-Constantinescu a reușit tranziția perfectă către handbalul în sală. A cucerit primele două titluri mondiale în 1956 și 1960 la handbal în 11, urmate de succesul istoric din 1962, când România a devenit campioană mondială la handbal în 7. La nivel de club, cariera sa este strâns legată de Rapid București, alături de care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1964, prima mare trofeu continental obținut de o echipă de club din România.

Ce moștenire a lăsat marea campioană

După retragerea din activitatea competițională în 1974, fosta sportivă nu s-a îndepărtat de mișcare, devenind profesor de educație fizică. Până în anul 1990, aceasta a activat la Școala Sportivă nr. 3 și la Școala Generală nr. 184 din București, unde a instruit numeroase generații de tineri în spiritul disciplinei și al respectului. Recunoașterea oficială a venit și în anul 2009, când statul român i-a conferit Ordinul „Meritul Sportiv”, clasa I, pentru întreaga contribuție adusă prestigiului sportului național.

Când va fi condusă pe ultimul drum

Dispariția sa lasă un gol imens în comunitatea sportivă, fiind considerată un model de longevitate și profesionalism. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face marți, 27 ianuarie, la ora 12:00, când va avea loc ceremonia de înmormântare la Cimitirul Bellu din Capitală. Lumea handbalului românesc își ia astfel rămas bun de la una dintre ultimele supraviețuitoare ale perioadei în care tricolorul flutura pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial, potrivit