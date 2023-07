Meciul dintre Hamrun și Maccabi, care va da adversara câștigătoarei din dubla Farul vs Sheriff, a fost întrerupt din cauza incidentelor violente din tribune (VIDEO)

Prima manșă a duelului dintre Hamrun Spartans și Maccabi Haifa, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, a fost întreruptă zeci de minute din cauza incidentelor violente din tribună. Câștigătoarea acestei duble va stabili adversara învingătoarei dintre Farul Constanța și Sheriff Tiraspol, care vor juca miercuri seară, de la 20:30, la Ovidiu.

Hamrun, campioana Maltei, a primit vizita lui Maccabi Haifa, campioana Israelului, marți seară, în prima manșă a confruntării din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, însă partida a fost întreruptă zeci de minute.

În minutul 55, arbitrul partidei a decis să întrerupă jocul din cauza incidentelor din tribune. Este neclară cauza exactă a violențelor, însă se pare că suporterii gazdelor ar fi scandat „Palestina”.

Ugly scenes at the Centenary Stadium as Maccabi Haifa fans clash with Hamrun Spartans supporters – chants of 'Palestina' come from the home end soon after as a number of fans filter out of the ground. Disgraceful.

— Andrew Dempsey (@AndrewDempsey98)