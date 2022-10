Mesaj dur după vestea care zguduie sportul mondial: „A fost victima sfaturilor medicului!”

, după ce în sângele ei ar fi fost găsită o substanță interzisă,

Aceasta a fost eliminată prematur de la US Open, învinsă încă din primul tur, de ucraineanca Daria Snigur, iar după acel eșec a anunțat că își va încheia și anul competițional, cu atât mai mult cu cât a suferit ulterior și o intervenție chirurgicală la nas.

După efectuarea unor analize în timpul turneului din Statele Unite ale Americii, sportiva din Constanța se pare că ar fi apelat la substanțe interzise, așa că în cursul zilei de astăzi Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a anunțat suspendarea temporară a acesteia.

Narcis Răducan, invitat în platoul emisiunii Liga Digi Sport, a comentat pe seama acestui subiect, care zguduie lumea sportului mondial și nu numai, fiind convins că sportiva din Constanța a căzut victima sfaturilor medicului.

Mesaj categoric după anunțul dopajului Simonei Halep: „A fost victima sfaturilor medicului!”

Narcis Răducanu este de părere că Halep a avut încredere în sfatul greșit al echipei medicale, care i-ar fi recomandat administrarea acestui medicament, cu atât mai mult cu cât tenismena a declarat că „se simte trădată”.

”În primul rând, în toată cariera mea, când am auzit că un sportiv a trișat în felul acesta, mi-am pierdut complet respectul față de acel sportiv. Acum vorbim de o mare campioană.

În primă fază, ea merită răbdare. Am văzut declarația ei. Spune că se simte trădată. Asta înseamnă că dacă a luat acel tratament, l-a luat la sfatul medicului ei.

Nu cred că a făcut intenționat. Mă surprinde că nu are un medic în sfatul său. Eu sunt convins că are. O tratez ca pe Andreea Răducanu, eu am crezut-o pe ea. Dacă ești sportiv și ai o afecțiune medicală, crezi în medicul tău. A fost victima sfaturilor medicului.

Nu cred că te riști să iei o tâmpenie și să pierzi tot ce ai câștigat”, a declarat Narcis Răducan la emisiunea Liga

Halep neagă acuzațiile și începe meciul pentru dreptate

După primirea acestei vești, Halep a reacționat imediat pe rețelele de socializare, anunțând că va începe cel mai greu meci din viața ei, acela pentru adevăr, negând faptul că ar fi apelat la substanțe interzise.

„Azi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv la substanța numita Roxadustat într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea.

De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, e total în opoziție cu valorile cu care am fost educată. Mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală.

Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare, imediat după primirea acestei vești.