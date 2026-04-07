Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat la susținând că fotbalul românesc nu va mai avea altul ca el. Becali a mai afirmat că această tragedie îl inspiră să le vorbească oamenilor mai mult despre cum să-și trăiască viața.

Gigi Becali, despre Mircea Lucescu: Nu vom mai avea altul ca el

„Au vorbit faptele pentru Mircea Lucescu. A fost numărul 1, Nu cred că va mai fi altul ca el. Cum e Gică Hagi, la fel nu vom mai avea vreunul ca Mircea Lucescu.

Moartea asta mă inspiră să le vorbesc oamenilor ca să înțeleagă mai bine cum să-și trăiască viața. Slava lumească nu poți să o iei cu tine, niciun campionat, nicio Cupă. Degeaba le câștigi, în fața vântului rămân toate. Toate sunt ca umbra și atât”, a transmis Gigi Becali, prin intermediul , la dispariția marelui Mircea Lucescu.

FRF anunță un moment de reculegere în memoria lui Lucescu

„Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.

Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace!

În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, FRF.