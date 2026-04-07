B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Mesajul lui Gigi Becali la moartea lui Mircea Lucescu: Slava lumească nu poți să o iei cu tine, niciun campionat, nicio cupă. Toate sunt ca umbra

Traian Avarvarei
07 apr. 2026, 22:03
Foto: Hepta/Razvan Pasarica/SPORT PICTURES.
Cuprins
  1. Gigi Becali, despre Mircea Lucescu: Nu vom mai avea altul ca el
  2. FRF anunță un moment de reculegere în memoria lui Lucescu

Gigi Becali, patronul FCSB, a reacționat la moartea lui Mircea Lucescu, susținând că fotbalul românesc nu va mai avea altul ca el. Becali a mai afirmat că această tragedie îl inspiră să le vorbească oamenilor mai mult despre cum să-și trăiască viața.

Gigi Becali, despre Mircea Lucescu: Nu vom mai avea altul ca el

„Au vorbit faptele pentru Mircea Lucescu. A fost numărul 1, altul ca el nu a fost. Nu cred că va mai fi altul ca el. Cum e Gică Hagi, la fel nu vom mai avea vreunul ca Mircea Lucescu.

Moartea asta mă inspiră să le vorbesc oamenilor ca să înțeleagă mai bine cum să-și trăiască viața. Slava lumească nu poți să o iei cu tine, niciun campionat, nicio Cupă. Degeaba le câștigi, în fața vântului rămân toate. Toate sunt ca umbra și atât”, a transmis Gigi Becali, prin intermediul GSP, la dispariția marelui Mircea Lucescu.

FRF anunță un moment de reculegere în memoria lui Lucescu

„Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.

Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace!

În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, a anunțat FRF.

Tags:
Ultima oră
23:11 - Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
22:57 - Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
22:56 - Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
22:51 - Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”
22:35 - Gică Hagi, în lacrimi: Lucescu a fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. Îi mulțumesc (VIDEO)
22:30 - Adrian Mutu, omagiu pentru „Il Luce”: „Este cel mai mare antrenor pe care l-a avut România”
22:25 - Mihai Stoica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce poveste personală a dezvăluit după dispariția antrenorului
22:12 - Cristi Dulca, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost ca un tată pentru noi”
22:12 - Bolojan: Generațiile viitoare îl vor ști pe Mircea Lucescu drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc
22:08 - Gică Popescu, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Cum și-a luat rămas-bun fostul fundaș de la antrenorul său (VIDEO)